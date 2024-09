В Германии начался ежегодный пивной фестиваль

Как передает Daily Star, "Октоберфест" традиционно начался в третью субботу сентября и будет проходить в течение двух недель. Мероприятие открыл глава Мюнхена Дитер Райтер, забив кран в бочку со свежесваренным пивом. Первую кружку выпил премьер-министр Баварии Маркус Зёдер.

Oktoberfest opening at @hofbbbrechmunchen

📍Munich, Germany 🇩🇪



Oktoberfest, locally called die Wies’n, is the world’s biggest folk festival, starting in mid-September at Munich’s Theresienwiese and lasting 16 to 18 days. The festival opens with "O’zapft is," the tapping of the… pic.twitter.com/4uY0Qo1etE