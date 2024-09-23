В Германии начался ежегодный пивной фестиваль

21 сентября в городе Мюнхен открылся традиционный пивной фестиваль Oktoberfest, сообщает Zakon.kz.

Как передает Daily Star, "Октоберфест" традиционно начался в третью субботу сентября и будет проходить в течение двух недель. Мероприятие открыл глава Мюнхена Дитер Райтер, забив кран в бочку со свежесваренным пивом. Первую кружку выпил премьер-министр Баварии Маркус Зёдер.

Oktoberfest opening at @hofbbbrechmunchen

📍Munich, Germany 🇩🇪



Oktoberfest, locally called die Wies’n, is the world’s biggest folk festival, starting in mid-September at Munich’s Theresienwiese and lasting 16 to 18 days. The festival opens with "O’zapft is," the tapping of the… pic.twitter.com/4uY0Qo1etE — TasteAtlas (@TasteAtlas) September 21, 2024

В этом году на фестивале усилили меры безопасности, поэтому посетителям запретили проносить большие сумки и стеклянные бутылки. На мероприятии будут задействованы 600 полицейских и 1500 сотрудников службы безопасности.

Miles de amantes de la cerveza acudieron a la ciudad alemana de Múnich para la inauguración del Oktoberfest. El alcalde Dieter Reiter inauguró oficialmente el evento. #LasNoticiasDeFORO con @octavio_luna | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Señal en vivo:… pic.twitter.com/RPErjVepPS — N+ FORO (@Foro_TV) September 22, 2024

На фестивале можно будет попробовать пиво шести мюнхенских пивоварен. По данным СМИ, цена за одну кружку напитка составляет до 15 евро, а бутылка воды обойдется в 10 евро.

Фото: Х/dwnews

Помимо традиционных для Oktoberfest жаренной курицы, баварских колбасок вайсвурст, клецек и претцелей, в этом году посетителей будут угощать новым блюдом – кукурузой под соусом в стакане.

Фото: dwnews

Впервые "Октоберфест" прошел в 1810 году, когда отмечалась свадьба будущего короля Баварии и принцессы Терезии Саксонской. Тогда для жителей Мюнхена устроили гуляния с бесплатным пивом и конными скачками. С тех пор традиция несколько раз прерывалась – во время эпидемии холеры и мировых войн.

Фото: Х/GlennJacobsTN

Между тем 22 сентября третий за неделю взрыв произошел на западе Германии.