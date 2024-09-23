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В Германии начался ежегодный пивной фестиваль

Германия, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 06:16 Фото: Х/RickStevesEur
21 сентября в городе Мюнхен открылся традиционный пивной фестиваль Oktoberfest, сообщает Zakon.kz.

Как передает Daily Star, "Октоберфест" традиционно начался в третью субботу сентября и будет проходить в течение двух недель. Мероприятие открыл глава Мюнхена Дитер Райтер, забив кран в бочку со свежесваренным пивом. Первую кружку выпил премьер-министр Баварии Маркус Зёдер.

В этом году на фестивале усилили меры безопасности, поэтому посетителям запретили проносить большие сумки и стеклянные бутылки. На мероприятии будут задействованы 600 полицейских и 1500 сотрудников службы безопасности.

На фестивале можно будет попробовать пиво шести мюнхенских пивоварен. По данным СМИ, цена за одну кружку напитка составляет до 15 евро, а бутылка воды обойдется в 10 евро.

Фестиваль, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 06:16

Фото: Х/dwnews

Помимо традиционных для Oktoberfest жаренной курицы, баварских колбасок вайсвурст, клецек и претцелей, в этом году посетителей будут угощать новым блюдом – кукурузой под соусом в стакане.

Фестиваль, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 06:16

Фото: dwnews

Впервые "Октоберфест" прошел в 1810 году, когда отмечалась свадьба будущего короля Баварии и принцессы Терезии Саксонской. Тогда для жителей Мюнхена устроили гуляния с бесплатным пивом и конными скачками. С тех пор традиция несколько раз прерывалась – во время эпидемии холеры и мировых войн.

Фестиваль, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 06:16

Фото: Х/GlennJacobsTN

Между тем 22 сентября третий за неделю взрыв произошел на западе Германии.

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