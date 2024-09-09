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"Убедить инвесторов в том, что страна серьезно относится к борьбе с коррупцией": эксперт о возврате активов

Заместитель председателя Правления НПП &quot;Атамекен&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 18:26 Фото предоставлено спикером
Заместитель председателя правления НПП "Атамекен" Мурат Амрин поделился мнением о возврате государству незаконно приобретенных земель, сообщает Zakon.kz.

В феврале 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости вернуть незаконно выведенные активы. Эта миссия, возложенная на государственные органы, направлена не только на справедливое распределение национальных богатств, но и на восстановление доверия к государственным институтам.

По информации Комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры, государству возвращены свыше 470 тыс. га земель, незаконно предоставленных и неиспользуемых по целевому назначению организациями, подконтрольными субъектам олигополии.

Далее эти земельные участки будут распределяться акиматами.

"Данная задача имеет высокий приоритет. Помимо обеспечения справедливости, после перехода этих ресурсов на рынок они должны создать равные условия для добросовестных предпринимателей, которые внесут свой вклад в развитие экономики", – говорит Мурат Амрин.

По его мнению, как отечественные, так и зарубежные инвесторы хотят быть уверены, что их права защищены и что государство будет действовать справедливо и последовательно. Возврат активов, продолжает он, помогает убедить инвесторов в том, что страна серьезно относится к борьбе с коррупцией и незаконными действиями.

"Национальная палата предпринимателей всегда придерживается идеи честного ведения бизнеса, а возврат незаконно приобретенных активов является ключевым элементом в построении справедливого и прозрачного делового климата", – подытожил Амрин.

Однако, подчеркнул он, в борьбе с несправедливостью нельзя допустить ущемление прав добросовестных предпринимателей.

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