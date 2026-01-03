Токаев утвердил изменения в законы по борьбе с коррупцией
Документ опубликовала Акорда.
"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исполнения решений Конституционного суда Республики Казахстан и возврата государству незаконно приобретенных активов", – говорится в сообщении.
Ранее депутаты Сената одобрили во втором чтении закон по вопросам исполнения решений Конституционного суда и возврата государству незаконно приобретенных активов.
Согласно опубликованной информации, вносятся поправки в ряд законодательных актов, регулирующих вопросы противодействия коррупции, государственной службы, возврата государству незаконно приобретенных активов, наследования прав землепользования, а также исполнения алиментных обязательств.
Законом предлагается отмена общего запрета на занятие предпринимательской и иной оплачиваемой деятельностью для лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций. При этом сохраняются установленные действующими нормативными правовыми актами ограничения для следующих категорий:
- членов территориальных избирательных комиссий, осуществляющих полномочия на профессиональной постоянной основе;
- служащих Национального банка, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка и уполномоченной организации в сфере гражданской авиации;
- управленцев национальных холдингов и национальных компаний.
Дополнительно законом вводятся конкретные основания, при которых предпринимательская деятельность лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, является недопустимой, а именно:
- если соответствующая деятельность препятствует выполнению должностных обязанностей;
- если соответствующая деятельность влечет использование служебного имущества;
- при наличии конфликта интересов.
4 декабря 2025 года депутаты Сената одобрили во втором чтении поправки в законодательство по вопросам административной юстиции, нормотворчества и организации юридической помощи.