#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
505.53
593.44
6.34
События

Токаев утвердил изменения в законы по борьбе с коррупцией

Токаев подписал изменения в антикоррупционном законодательстве, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2026 11:14 Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал документ о внесении изменений по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов, сообщает Zakon.kz.

Документ опубликовала Акорда.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исполнения решений Конституционного суда Республики Казахстан и возврата государству незаконно приобретенных активов", – говорится в сообщении.

Ранее депутаты Сената одобрили во втором чтении закон по вопросам исполнения решений Конституционного суда и возврата государству незаконно приобретенных активов.

Согласно опубликованной информации, вносятся поправки в ряд законодательных актов, регулирующих вопросы противодействия коррупции, государственной службы, возврата государству незаконно приобретенных активов, наследования прав землепользования, а также исполнения алиментных обязательств.

Законом предлагается отмена общего запрета на занятие предпринимательской и иной оплачиваемой деятельностью для лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций. При этом сохраняются установленные действующими нормативными правовыми актами ограничения для следующих категорий:

  • членов территориальных избирательных комиссий, осуществляющих полномочия на профессиональной постоянной основе;
  • служащих Национального банка, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка и уполномоченной организации в сфере гражданской авиации;
  • управленцев национальных холдингов и национальных компаний.

Дополнительно законом вводятся конкретные основания, при которых предпринимательская деятельность лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, является недопустимой, а именно:

  • если соответствующая деятельность препятствует выполнению должностных обязанностей;
  • если соответствующая деятельность влечет использование служебного имущества;
  • при наличии конфликта интересов.

4 декабря 2025 года депутаты Сената одобрили во втором чтении поправки в законодательство по вопросам административной юстиции, нормотворчества и организации юридической помощи.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Токаев подписал закон о возврате государству незаконно приобретенных активов
15:14, 12 июля 2023
Токаев подписал закон о возврате государству незаконно приобретенных активов
Токаев провел совещание по вопросу возврата незаконно приобретенных активов
20:07, 02 октября 2023
Токаев провел совещание по вопросу возврата незаконно приобретенных активов
Токаев подписал закон, вводящий запрет на сбор копий удостоверений личности
18:09, 11 декабря 2023
Токаев подписал закон, вводящий запрет на сбор копий удостоверений личности
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: