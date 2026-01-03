Токаев утвердил изменения в законы по борьбе с коррупцией

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал документ о внесении изменений по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов, сообщает Zakon.kz.

Документ опубликовала Акорда.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исполнения решений Конституционного суда Республики Казахстан и возврата государству незаконно приобретенных активов", – говорится в сообщении.

Ранее депутаты Сената одобрили во втором чтении закон по вопросам исполнения решений Конституционного суда и возврата государству незаконно приобретенных активов.

Согласно опубликованной информации, вносятся поправки в ряд законодательных актов, регулирующих вопросы противодействия коррупции, государственной службы, возврата государству незаконно приобретенных активов, наследования прав землепользования, а также исполнения алиментных обязательств.



Законом предлагается отмена общего запрета на занятие предпринимательской и иной оплачиваемой деятельностью для лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций. При этом сохраняются установленные действующими нормативными правовыми актами ограничения для следующих категорий:

членов территориальных избирательных комиссий, осуществляющих полномочия на профессиональной постоянной основе;

служащих Национального банка, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка и уполномоченной организации в сфере гражданской авиации;

управленцев национальных холдингов и национальных компаний.

Дополнительно законом вводятся конкретные основания, при которых предпринимательская деятельность лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, является недопустимой, а именно:

если соответствующая деятельность препятствует выполнению должностных обязанностей;

если соответствующая деятельность влечет использование служебного имущества;

при наличии конфликта интересов.

4 декабря 2025 года депутаты Сената одобрили во втором чтении поправки в законодательство по вопросам административной юстиции, нормотворчества и организации юридической помощи.

