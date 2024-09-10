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Дело о столичном фонтане "Солнце": АФМ заявило о задержании Болата Мажагулова

Дело о столичном фонтане &quot;Солнце&quot;: АФМ заявило о задержании Болата Мажагулова, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 09:12 Фото: Instagram/bolatmazhagulov
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) проводит досудебное расследование в отношении бывшего руководителя ГУ "Управление культуры" Астаны и представителей подрядной организации по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

По данным агентства, в 2016 году при строительстве фонтана "Солнце" ("Светоиллюминационное и огненное шоу на реке Есиль"), приуроченного к празднованию дня Астаны, договоры на строительство фонтана были заключены без проведения процедуры государственных закупок.

Фонтан построен без составления проектно-сметной документации и без прохождения государственной экспертизы.

"При строительстве были использованы некачественные материалы, не соответствующие техническим характеристикам. В результате данный объект находится в аварийном состоянии и не функционирует с 2017 года".Пресс-служба АФМ РК

Сумма похищенных денежных средств составила более 1 млрд тенге.

Подозреваемый, бывший руководитель ГУ "Управление культуры" Астаны Болат Мажагулов, задержан и водворен в изолятор временного содержания.

"В рамках дела наложен арест на его имущество в виде трех коммерческих помещений, двух парковочных мест и квартиры премиум класса в столице. Всего по данному делу наложен арест на имущество подозреваемых на сумму более 572 млн тенге".Пресс-служба АФМ РК

Иные данные досудебного расследования, в соответствии со ст. 201 УПК РК, разглашению не подлежат.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Ранее сообщалось, что фонтан открывали ко Дню столицы в 2016 году. 27 февраля 2024 года аким Астаны Женис Касымбек сообщил, что фонтан будет демонтирован.

Болат Мажагулов родился 1 августа 1983 года в Алматы. Окончил Казахскую национальную академию искусств по классу "гобой". С 2020 по 2021 год работал председателем Комитета по развитию межэтнических отношений Министерства информации и общественного развития (ныне Министерство культуры и информации).

Возглавлял Казахстанскую ассоциацию джиу-джитсу.

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