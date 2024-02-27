В Астане демонтируют крупный фонтан-солнце

Фото: Zakon.kz

Аким Астаны Женис Касымбек на пресс-конференции в правительстве 27 февраля 2024 года рассказал, что крупный фонтан-солнце, который долгое время уже не работает, будут демонтировать, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: