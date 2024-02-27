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В Астане демонтируют крупный фонтан-солнце

Казахстан Астана фонтан Фото: Zakon.kz
Аким Астаны Женис Касымбек на пресс-конференции в правительстве 27 февраля 2024 года рассказал, что крупный фонтан-солнце, который долгое время уже не работает, будут демонтировать, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам акима, восстановление фонтана достаточно дорого и сложно.

"Поэтому мы приняли решение, в течение этого года мы его демонтируем. Я точно не скажу, у меня на руках нет расчетов (по стоимости демонтажа. – Прим. ред.)"Женис Касымбек

Информацию о стоимости самого фонтана он также пообещал предоставить позже.

Ранее Женис Касымбек высказался о рисках дефицита воды в Астане.

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