Ремонт дорог за 167 млн тенге обернулся уголовным делом на севере Казахстана

Прокуратура Буландынского района Акмолинской области начала досудебное расследование в отношении бывшего руководителя отдела ЖКХ и руководителей подрядной организации по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным пресс-службы областного надзорного органа, еще в 2023 году между отделом ЖКХ и подрядчиком был заключен договор на средний ремонт внутрипоселковых дорог в селе Никольское протяженностью 5,4 км на сумму 167,8 млн тенге.

Срок договора истек в декабре 2024 года, освоено 103 млн тенге бюджетных средств.

Уже в ходе проверки было установлено, что фактически объем невыполненных работ составляет 78 млн тенге, которые затрачены на цели, не связанные с ремонтом дорог.

В настоящее время уголовное дело передано в производство специальных прокуроров Акмолинской области.

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Днем ранее, 2 ноября 2026 года, мы рассказывали о том, что ученые Северо-Казахстанского университета имени М. Козыбаева разработали технологию, которая позволяет делать дорожное покрытие прочнее и долговечнее с помощью переработанных промышленных отходов.