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События

Ремонт дорог за 167 млн тенге обернулся уголовным делом на севере Казахстана

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 15:31 Фото: Zakon.kz
Прокуратура Буландынского района Акмолинской области начала досудебное расследование в отношении бывшего руководителя отдела ЖКХ и руководителей подрядной организации по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным пресс-службы областного надзорного органа, еще в 2023 году между отделом ЖКХ и подрядчиком был заключен договор на средний ремонт внутрипоселковых дорог в селе Никольское протяженностью 5,4 км на сумму 167,8 млн тенге.

Срок договора истек в декабре 2024 года, освоено 103 млн тенге бюджетных средств.

Уже в ходе проверки было установлено, что фактически объем невыполненных работ составляет 78 млн тенге, которые затрачены на цели, не связанные с ремонтом дорог.

В настоящее время уголовное дело передано в производство специальных прокуроров Акмолинской области.

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Днем ранее, 2 ноября 2026 года, мы рассказывали о том, что ученые Северо-Казахстанского университета имени М. Козыбаева разработали технологию, которая позволяет делать дорожное покрытие прочнее и долговечнее с помощью переработанных промышленных отходов.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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