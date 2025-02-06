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Общество

Присвоить статус села садовому обществу требуют жители Алматинской области

Село, сельская местность, деревня, поселок, аул, частные дома, зима, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2025 06:50 Фото: Zakon.kz
Жители садового общества "Бүркіт" в Кендалинском сельском округе требуют присвоить им статус села, сообщает Zakon.kz.

Жители 120 домов садового общества уверены, что такое решение властей поможет им решить многие коммунальные проблемы. В особенности – перебои с электричеством и водой, а также высокие платежи за коммунальные услуги, передает корреспондент "Первого канала Евразия".

Со слов жительницы садового общества, при зарплате в 150 тыс. тенге коммунальные расходы за январь составили чуть больше 70 тыс. тенге. Также они пожаловались, что не могут нормально дорогу перейти на перекрестке, где висит целых четыре светофора. Оказалось, что они не работают уже целый год. А автобусный маршрут, недавно запущенный из города, вовсе не останавливается, потому что нет остановок.

А в Атырау многоэтажный дом может обрушиться в любое время, поэтому жильцы забили тревогу с просьбой о скорейшем их переселении в безопасное место.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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