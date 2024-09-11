Глава Антикора рассказал представителям ГРЕКО, сколько незаконных активов вернули Казахстану

В Антикоре проходят встречи оценочной группы ГРЕКО (группа государств по борьбе с коррупцией) с представителями госорганов и гражданского общества, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ведомстве 11 сентября, Казахстаном при взаимодействии с Группой государств против коррупции Совета Европы проводится работа по совершенствованию антикоррупционного законодательства и правоприменительной практики.

В Антикоре напомнили, что Казахстан является единственным представителем Центральной Азии в ГРЕКО с января 2020 года.

"Предыдущая оценка проводилась в 2021 году в рамках, совмещенных 1 и 2 раундов. Отчет об исполнении рекомендаций размещен на сайтах Совета Европы и Антикоррупционной службы 6 сентября т.г." – сообщили в Антикоре.

Глава Антикора Асхат Жумагали на встрече с оценочной группой ГРЕКО рассказал, что результаты 1 и 2 раундов мониторинга и соответствующие рекомендации ГРЕКО показали "узкие места и точки роста".

"Мы уверены, что реализация рекомендаций выведет нашу антикоррупционную систему на новый уровень", – сказал он.

3-й раунд посвящен вопросам прозрачности финансирования политических партий и криминализации коррупционных деяний.

С 10 по 13 сентября эксперты встретятся с представителями Администрации президента, Парламента, государственных и правоохранительных органов, судейского корпуса, политических партий, неправительственных организаций и научного сообщества.

В оценочную группу ГРЕКО вошли представители Франции, Испании, Хорватии, Румынии, а также сотрудники Секретариата ГРЕКО во главе с ответственным заместителем Исполнительного секретаря Лауры Санз-Левиа.

Председатель Антикоррупционной службы Асхат Жумагали на встрече с мониторинговой группой также подчеркнул значимость членства Казахстана в ГРЕКО и отметил вклад экспертов в укрепление и развитие антикоррупционной системы страны.

Он также рассказал о том, что продолжается курс на демонополизацию экономики, на борьбу с олигополиями.

"В рамках возврата активов и в рамках действующего закона по этому вопросу нами обеспечен возврат в госбюджет более 2 млрд долларов США. Это в виде живых денег, активов, долей компаний, дорогой недвижимости", – сообщил Жумагали.

Он отметил, что в работе ведомство руководствуется концепцией антикоррупционной политики на 2022-26 годы.

По окончании визита оценочной группой будет подготовлен отчет и соответствующие рекомендации по совершенствованию законодательства Республики Казахстан и практики его применения с учетом антикоррупционных стандартов Совета Европы.