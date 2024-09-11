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Пострадавшим от кибермошенников казахстанцам возместили ущерб почти в 1 млрд тенге

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных , фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 18:56 Фото: freepik
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов 11 сентября провел заседание Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы правительства, рассмотрены текущие меры по борьбе с интернет-мошенничеством и финансовыми пирамидами.

"Министр внутренних дел Ержан Саденов сообщил, что благодаря работе группы "Киберпол" удалось раскрыть более 2,5 тыс. киберпреступлений и возместить ущерб в размере 962 млн тенге. Задержаны 914 злоумышленников. Были заблокированы 58 млн звонков с подменных номеров, а также изъято более 6 тыс. незарегистрированных SIM-карт. В рамках работы "антифрод-центра" на стадии вывода за рубеж заблокировано 400 млн тенге", – говорится в сообщении.

По информации председателя АФМ Дмитрия Малахова, в текущем году в интернете выявлены 43 финансовые пирамиды, закрыты 266 чатов в мессенджерах. Удалось предотвратить потери почти 2 млн граждан. Системой "Кибернадзор" заблокировано свыше 8 тыс. мошеннических сайтов.

Отмечается, что казахстанцы могут проверять компании и их сайты на наличие признаков финпирамид в специальном Тelegram-боте. Рассмотрено свыше 9 тыс. таких заявок.

Ранее сообщалось, что в Казахстане введут ответственность за "слив" базы данных в сеть или мошенникам. 

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