Бектенов высказался о мусоре вдоль автомобильных дорог

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений поручил усилить работу в вопросах недопущения нанесения ущерба благоустройству, создания стихийных свалок, сообщает Zakon.kz.

Об этом 11 сентября 2024 года рассказали в пресс-службе правительства.

"В отдельных регионах недостаточно уделяется внимание созданию инфраструктуры и условий для вывоза и складирования отходов. В текущем году зарегистрированы факты создания частными предприятиями незаконных полигонов по складированию твердо-бытовых отходов вблизи лесополосы поселка Коянды Акмолинской области. Нередко мы видим, как в городах из-за несвоевременного вывоза мусора происходит их складирование вдоль автомобильных дорог. Особенно такая картина наблюдается в частном секторе. Это недопустимо", – подчеркнул Олжас Бектенов и дал ряд поручений Министерству экологии и природных ресурсов РК по управлению отходами и усилению механизмов контроля за деятельностью мусоровывозящих организаций.

Также межведомственной комиссией рассмотрены вопросы обеспечения общественного порядка, в том числе противодействия вандализму, хулиганству.

С начала года по стране наблюдается снижение количества уголовных правонарушений на 4%, совершенных в общественных местах – на 2%, грабежей – на 14%, краж чужого имущества – на 18,5%. Наружными нарядами раскрыто порядка 13,7 тыс. таких преступлений. Согласно принципу "нулевой терпимости", выявлено порядка 9,4 млн правонарушений, что на 45% выше показателей прошлого года. В рамках акции "Таза Қазақстан" выявлено 856 стихийных свалок. С помощью видеокамер выявлено 6,5 тыс. преступлений и 435 тыс. административных правонарушений. В целом, в результате принимаемых мер за последние три года количество уголовных правонарушений снижено почти в два раза.

Вместе с тем имеется рост преступлений, совершенных на улицах. Глава правительства заслушал акимов ряда регионов и поручил усилить меры по обеспечению безопасности.

"Опыт показывает, что мало правонарушений там, где есть камеры видеонаблюдения. Их наличие дисциплинирует. Применение новых технологий в сфере обеспечения дорожной безопасности показывает хорошие результаты. Теперь эту работу нужно развивать и в сфере общественного порядка. Необходимо не только расширять сеть камер видеонаблюдения, но и осуществить переход на цифровые интеллектуальные системы с хорошим разрешением и возможностью идентификации личности. В этой связи акиматам регионов следует организовать работу по увеличению числа камер видеонаблюдения в общественных местах, во дворах жилых домов и в местах массового пребывания граждан", – отметил Олжас Бектенов.

Премьер-министр акцентировал внимание участников заседания на случае, произошедшем на объездной дороге Астаны вблизи пос. Кызылсуат. Водители большегрузов в погоне за прибылью пытались намеренно нарушить работу автоматизированной системы взвешивания автотранспорта. Данная мера, в свою очередь, нацелена на обеспечение сохранности дорог и предотвращение их разрушения.

С учетом фактов отказа от прохождения транспортного контроля и скрытия с места задержания Министерству транспорта совместно с министерствами внутренних дел, культуры и информации поручено усилить соответствующую разъяснительную работу и обеспечить эффективный контроль за проездом тяжеловесных транспортных средств.

По итогам рассмотрения вопроса Олжас Бектенов подчеркнул, что для обеспечения безопасности необходима реакция даже на самые мелкие правонарушения. Общий порядок на улицах, в общественных местах играет определяющую роль и влияет в целом на уровень преступности и правонарушений.

Согласно теории "разбитых окон", попустительство в отношении даже мелких правонарушений приводит к росту числа преступлений, в том числе серьезных. Премьер-министр отметил, что центральная роль в противодействии хулиганству отводится местным исполнительным органам, и поручил усилить работу в регионах.

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