Полиция Алматы прокомментировала задержание Асхата Ниязова
Фото: Zakon.kz
Известного казахстанского журналиста Асхата Ниязова 12 сентября 2024 года задержала полиция в Алматы. Об этом стало известно из опубликованной в социальной сети информации. На размещенных кадрах Ниязов с оператором садятся в патрульную машину, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе городской полиции прокомментировали действия стражей порядка.
"Департамент полиции Алматы сообщает, что поступило сообщение о подозрительных людях, снимающих на видео объект, подлежащий государственной охране. Для установления личности и обстоятельств дела граждане были приглашены в Управление полиции Бостандыкского района".Пресс-служба ДП Алматы
Отмечается, что после установления всех обстоятельств задержанные были отпущены.
Днем ранее, 11 сентября, сообщалось о другом задержании. Тогда председатель партии "Ак жол" Азат Перуашев подтвердил информацию о том, что задержан его заместитель Дмитрий Васильев.
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