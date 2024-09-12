Полиция Алматы прокомментировала задержание Асхата Ниязова

Фото: Zakon.kz

Известного казахстанского журналиста Асхата Ниязова 12 сентября 2024 года задержала полиция в Алматы. Об этом стало известно из опубликованной в социальной сети информации. На размещенных кадрах Ниязов с оператором садятся в патрульную машину, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе городской полиции прокомментировали действия стражей порядка. "Департамент полиции Алматы сообщает, что поступило сообщение о подозрительных людях, снимающих на видео объект, подлежащий государственной охране. Для установления личности и обстоятельств дела граждане были приглашены в Управление полиции Бостандыкского района". Пресс-служба ДП Алматы Отмечается, что после установления всех обстоятельств задержанные были отпущены. Днем ранее, 11 сентября, сообщалось о другом задержании. Тогда председатель партии "Ак жол" Азат Перуашев подтвердил информацию о том, что задержан его заместитель Дмитрий Васильев. Читайте также В колонии Шымкента скончался заключенный В Астане, Шымкенте и 16 областях объявили штормовое предупреждение С Байконура стартовал космический корабль "Союз МС-26"

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