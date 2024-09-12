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Бойцов Нацгвардии наградили за помощь в задержании преступника в Астане

награждение, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 21:52 Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК
12 сентября в Астане наградили бойцов Национальной гвардии МВД РК, которые задержали подозреваемого в нападении с ножом на мужчину, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие проходило в Военном городке Национальной гвардии МВД РК. Нагрудные знаки "Ұлттық ұлан қызметі үздігі" по приказу заместителя Министра внутренних дел – главнокомандующего Национальной гвардией бойцам вручил заместитель начальника генштаба Национальной гвардии – начальник главного управления оперативного управления полковник Ерлан Жакупов.

награждение, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 21:52

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

"Сохранение безопасности на улицах городов наша главная задача. Особое внимание мы уделяем защите безопасности жителей и гостей города во время масштабных мероприятий, которые проходят в столице. Благодаря бдительности наших солдат ежедневно пресекаются различные преступные действия, задерживаются опасные для общества граждане с наркотиками и оружием. Пропавшие дети возвращаются родителям, а находки-владельцам", – сказали военнослужащие.
награждение, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 21:52

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Сам инцидент произошел 10 сентября в столичном районе Байконур. Во время обеспечения общественного порядка и безопасности на улице А. Жангельдина начальник патрульной группы Төрахан Торебеков заметил истекающего кровью человека.

"Военнослужащие немедленно оказали пострадавшему первую помощь и вызвали скорую помощь и сотрудников полиции. Также с помощью камер видеонаблюдения было установлено направление подозреваемого, сбежавшего с места преступления. Получив ориентировку, начальник воинского отряда сержант Нурсултан Кайратбек и патрульные рядовые Бакытжан Боранбаев и Ярослав Фикс организовали оперативно-розыскные мероприятия и вскоре задержали подозреваемого на улице Карасай батыра". Пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Как уточняется, для охраны спокойствия в столице ежедневно задействовано более 1000 военнослужащих Национальной гвардии МВД РК.

Ранее сообщалось, что мальчик вышел со школы, заблудился и не смог найти свой дом в Астане.

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