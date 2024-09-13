В Алматы в преддверии Дня города провели масштабную уборку в рамках недели чистоты

В преддверии Дня города, который отмечается в третье воскресенье сентября, 9 сентября в Алматы стартовала Неделя чистоты.

В рамках общереспубликанской программы "Таза Қазақстан" организовали масштабную уборку общедоступных мест, уличных урн и арычной сети, направленную на создание более чистого, уютного и привлекательного мегаполиса.

Всего за пять дней силами спецтехники вывезено с улично-дорожной сети более 1 000 куб. м мусора, в том числе с арычных сетей 365,2 куб. м.

Санитарная очистка охватывает 2 318 улиц общей площадью 25,1 млн м² и протяженностью 2 777 км. Уборка улично-дорожной сети осуществляется силами 12 подрядных организаций. На сегодня в городе задействовано более 1 000 единиц специальной техники и около 1 300 рабочих.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Ежедневно на уборку улиц в дневное время выходит до 700 единиц техники и около тысячи дорожных рабочих. В ночную смену работают порядка 220 единиц техники и 250 дорожных рабочих.

Особое внимание уделяется очистке арычной сети города протяженностью 1 525 км. Ежедневно из арычной сети вывозится около 160 кубометров смета, ила и мусора. Выбросы состоят в основном из пластика. Для обеспечения беспрепятственного пропуска талых и ливневых вод проводится очистка арычных сетей с ежедневным выходом до 80 единиц техники и 320 рабочих.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Всего в среднем по городу за сутки вывозится порядка 520 м3 мусора и смета, из них порядка 100 м3 – пластика. Очистка магистральных улиц производится дважды в день, а улиц районного значения – ежедневно. Ведется промывка остановочных комплексов, урн и скамеек. Осуществляется сгребание и вывоз опавших листьев с проезжей части дорог и мест общего пользования.

"Однако, несмотря на принимаемые меры по поддержанию чистоты в нашем городе, мы сталкиваемся с проблемами, связанными с загрязнением. Арыки продолжают забиваться случайным мусором и отходами, выброшенными жителями, что приводит к локальным подтоплениям во время проливных дождей. Поддерживание чистоты – проявление гражданской ответственности. Просим жителей и гостей нашего города не выбрасывать мусор, особенно в арыки, и соблюдать чистоту". Пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Напоминаем, что в этом году Алматы отметит свой день рождения – День города – более чем со 150 мероприятиями разного формата, которые будут интересны как детям, так и взрослым.