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"Таза Қазақстан" в Алматы: день дорожной инфраструктуры

День дорожной инфраструктуры, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 12:53 Фото: Адиль Садыков
В Алматы в преддверии Дня города в рамках Недели чистоты активно приводят в порядок дорожную инфраструктуру.

На сегодня в городе проводится мойка 1700 остановочных комплексов, покраска и мойка 390 светофорных объектов, 4537 стояков дорожных знаков и металлических ограждений на 6 км магистральных улиц.

День дорожной инфраструктуры, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 12:53

Фото: Адиль Садыков

Усилена работа по обеспечению санитарного состояния общественного транспорта. Контролируется чистота кузова и салона ежедневно курсирующих на дорогах города 2,5 тыс. автобусов, а также внешний вид водителей.

День дорожной инфраструктуры, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 12:53

Фото: Адиль Садыков

В целях обеспечения безопасности пешеходов обновляется дорожная разметка на пешеходных переходах, особенно вблизи школ и других социальных объектов.

Следует отметить, что вчера в городе стартовала масштабная работа по уборке мусора внутри дворов многоквартирных жилых домов, уличных урн и арычной сети. В целом в рамках программы "Таза Казахстан" в городе проведут работы по санитарной обработке, мойке и дезинфекции более 700 контейнерных площадок, очистке 24 747 уличных и дворовых урн.

День дорожной инфраструктуры, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 12:53

Фото: Адиль Садыков

Напомним, в преддверии Дня города в Алматы проходит Неделя чистоты. С 9 по 13 сентября в рамках городской кампании "Алматы – наш общий дом" и республиканской программы "Таза Қазақстан" пройдет масштабная работа по уборке улиц, дворовых территорий, фонтанов, набережных рек, парков, скверов и предгорий.

День дорожной инфраструктуры, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 12:53

Фото: Адиль Садыков

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