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Общество

Как отметят День Независимости в Алматы

Какие мероприятия пройдут в Алматы в День Независимости, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 14:57 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Пресс-служба акимата Алматы сегодня, 12 декабря 2024 года, детально озвучила информацию о мероприятиях в районах города в рамках празднования Дня Независимости, сообщает Zakon.kz.

К примеру, 16 декабря на Площади Республики состоится возложение цветов к монументу Независимости. В церемонии примут участие представители Совета ветеранов и акимата города, общественных организаций, этнокультурных объединений, участники декабрьских событий 1986 года.

17 декабря в рамках 38-й годовщины декабрьских событий 1986 года пройдет возложение цветов к памятнику "Тәуелсіздік таңы". В церемонии примут участие участники декабрьских событий, представители акимата и молодежных организаций города. Собравшиеся почтут минутой молчания память погибших. Представители духовенства прочитают поминальную молитву.

Также, как говорится в продолжении, праздничные мероприятия пройдут в районах города.

В Алмалинском районе 13 декабря в центре Ten Qogam Алмалинского района и в Алматинском музыкальном колледже им. Чайковского пройдут концерты.

В Бостандыкском районе 15 декабря в 16:00 в комьюнити-центре района пройдет круглый стол "Тәуелсіздік – мәңгілік елдің тұғыры". 16 декабря в 18:00 в ТРЦ Mega Alma-Ata состоится выступление академического государственно-фольклорно-этнографического оркестра "Отырар сазы" им. Нургисы Тлендиева.

В Медеуском районе 13 декабря в 11:30 пройдет встреча на тему "Бабаларым аңсаған – Тәуелсіздік" в школе-лицее №131 им. Б. Момышулы.

В Турксибском районе 13 декабря пройдет праздничный концерт для пенсионеров в центре активного долголетия района. 14 декабря в комьюнити-центре района пройдет круглый стол "Ардагерлерді ардақтайық!" с участниками декабрьских событий и молодежью района.

В Наурызбайском районе 13 декабря в 11:00 состоится концертная программа "Тұғыры биік-тәуелсіздік" в Центре инновационного творчества (мкр. Шугыла, 347/4).

В Ауэзовском районе 13 декабря в 11:00 пройдет праздничный концерт "Тәуелсіздік тынысың, бүгінгі дәулетің, ертеңгі ырысың" в актовом зале Алматинского технологического колледжа, а в комьюнити-центре Ауэзовского района состоится флешмоб, посвященный Дню Независимости.

В Жетысуском районе 13 декабря в 14:00 состоится праздничный концерт "Тәуелсіздік – Тұғырым" в Доме культуры совместно со школой №193.

Напомним, что в 2024 году День Независимости – 16 декабря – выпадает на понедельник. Соответственно, казахстанцы при пятидневной рабочей неделе отдохнут сразу три дня: 14, 15 и 16 декабря. При шестидневной рабочей неделе дни отдыха придутся на 14 и 16 декабря.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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