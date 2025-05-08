Ерболат Досаев поздравил ветеранов с Днем Победы

В преддверии 9 Мая аким Алматы Ерболат Досаев навестил ветеранов Великой Отечественной войны, вручил им подарки и зачитал поздравление от имени президента Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, по поручению главы государства он вручил ветеранам юбилейную медаль "Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске 80 жыл".

Ольге Андреевне Савенко 9 мая исполняется 102 года. Окончив семь классов школы в Алматы, она поступила в Ленинградское военное училище связи.

Ольга Савенко, фото: пресс-служба акимата Алматы

На фронт попала в 18 лет в сентябре 1941 года и до самой Победы мужественно выполняла свой долг. Проходила службу в полку связи на 1-м и 2-м Белорусских фронтах, принимала участие в освобождении Польши и Германии, а также в боях за Берлин. За проявленные мужество и самоотверженность была удостоена многих наград: ордена Отечественной войны, медали "За взятие Кенигсберга", медали "За освобождение Варшавы", медали "За взятие Берлина", юбилейных медалей.

Вернувшись после войны в родной город, ветеран посвятила 57 лет работе на алматинском телеграфе. Вместе с супругом вырастила двух дочерей. Встреча прошла в теплой, уютной атмосфере, на ней присутствовала внучка ветерана. Во время беседы Ерболат Досаев выразил Ольге Андреевне благодарность за мирное небо над головой. Аким отметил, что ее жизнь является уроком храбрости и любви к Родине для всех. От всего сердца глава города поздравил ветерана с наступающим днем рождения, выразил благодарность за неоценимый вклад в Великую Победу.

"Смотря на вас, у меня на душе становится светло и радостно. Думаю, с вашим удивительным характером и жизнелюбием вы вдохновляете всех нас — это действительно важно. Ольга Андреевна, очень приятно просто сидеть рядом с вами, видеть вашу улыбку. Дай Бог, чтобы у многих молодых было столько же энергии, сколько сегодня есть у вас. Искренне желаю вам крепкого здоровья", – сказал Ерболат Досаев.

Не менее тепло и душевно прошла встреча и с Екатериной Александровной Барановой. Она встретила акима в своей квартире с племянницей.

Ветеран родилась и выросла в Курской области. После семи классов школы поступила в медицинский техникум на фельдшера. После освобождения родных мест от захватчиков Екатерину Александровну призвали в армию и направили служить на 1-й Украинский фронт. Во фронтовом лазарете она ухаживала за ранеными бойцами. Победу встретила в чехословацком городе Карловы Вары.

За свою самоотверженность и труд была награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями "За боевые заслуги", "За победу над Германией", "За освобождение Праги" и многими юбилейными наградами.

После войны вместе с супругом Екатерина Александровна переехала в Казахстан, на его родину. Здесь вырастила сына и многие годы жизни посвятила помощи людям, проработав в больнице при Совете министров. Несмотря на болезни, ветеран и сегодня остается сильной духом.

Ерболат Досаев выразил глубокое уважение и поблагодарил Екатерину Александровну за ее самоотверженный труд в годы войны.

"Вы были медсестрой на фронте с 1943 года, спасли много жизней. Спасибо вам. От всей души хочу пожелать вам крепкого здоровья и бодрого настроения", – пожелал аким.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Глава города тепло был принят в доме 101-летнего ветерана Камбара Амировича Сарсенова. В душевной семейной атмосфере его встретили сам Камбар Амирович, его внук, сноха и маленькая правнучка. Аким выразил ветерану признательность за проявленные мужество, трудовую преданность и героизм в годы войны, пожелав крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни в окружении родных людей.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Камбар Амирович был призван в армию в августе 1942 года. Был трижды ранен. Участвовал в освобождении Белоруссии, Латвии, Литвы и Польши. На кителе ветерана боевые награды: ордена Отечественной войны I и II степени, ордена Славы II и III степени, орден "Красной Звезды", а также медалей "За боевые заслуги", "За взятие Кенигсберга" и "За победу над Германией". Камбар Сарсенов – почетный ветеран МВД. После завершения службы в органах внутренних дел, где он проработал много лет, продолжил трудовую деятельность на алматинском предприятии электрических сетей, внося свой вклад в развитие города.

Еще один ветеран которого навестил глава города – Василий Иванович Долбня. Он родился в 1927 году в Алматинской области. Был призван в армию в 1944 году. Службу проходил разведчиком на Дальнем Востоке. В мае 1951 года, после шести с половиной лет военной службы, Василий Иванович вернулся домой.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Боевые и трудовые заслуги Василия Ивановича отмечены многими орденами и медалями. У Василия Ивановича – трое детей, четверо внуков и столько же правнуков. Живет ветеран с сыном и дочкой. Праздничные дни ветеран встречает в кругу своей большой семьи.

Аким Алматы пригласил всех фронтовиков на открытие Аллеи ветеранов в парке 28 гвардейцев-панфиловцев, подчеркнув, что их жизненный путь является ярким примером мужества, доблести и беззаветной верности своему долгу.

В преддверии Дня Победы ветеранов также навестили заместители акима города, акимы районов. В ходе встреч они поздравили их с праздником, пожелали им крепкого здоровья и счастья, а также пригласили на празднование Дня Победы 9 Мая в парк 28 гвардейцев-панфиловцев.

Сегодня в Алматы проживает 21 ветеран Великой Отечественной войны. По поручению Ерболата Досаева размер единовременной выплаты в этом году был повышен до 5 млн тенге. Ветераны обеспечены медицинским обслуживанием, получают социальную помощь.