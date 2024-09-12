Владельцам электромобилей для бесплатной парковки нужно пройти регистрацию

18 сентября 2024 года вступает в силу закон, предусматривающий бесплатную парковку для электромобилей. Оператор коммунальных платных парковок Алматы разъяснил процедуру включения автомобилей на электрической тяге в специальный реестр, сообщает Zakon.kz.

"Владельцы электромобилей освобождаются от платы за пользование коммунальной парковкой на основании соответствующего подтверждающего документа. Для включения в реестр льготников собственникам электромобилей необходимо обратиться в "Алматы паркинг" либо подать заявление через сайт "Е-отиниш", приложив сканированный вариант техпаспорта", – сообщили на предприятии.

В компании отметили, что после рассмотрения заявления и приложенных к ним документов будет выноситься соответствующее решение о включении данных в реестр. Срок рассмотрения заявки – 15 календарных дней.

Каждому заявителю будет предоставлен официальный ответ с указанием решения. По истечении одного года вышеуказанную процедуру необходимо повторять, поскольку реестр обновляется ежегодно.

Ранее сообщалось, что в правила дорожного движения внесены изменения, предусматривающие бесплатную парковку для электромобилей.

18 июля 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта и развития инфраструктуры для электромобилей", который направлен на популяризацию экологически чистого транспорта в республике и развитие инфраструктуры для электромобилей.