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Заморозки, туман и ветер: в Шымкенте и 14 областях объявлено штормовое предупреждение

Заморозки, туман и ветер: в Шымкенте и 14 областях объявлено штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 00:44 Фото: pixabay
В Шымкенте и 14 областях Казахстана на 20 сентября объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер юго-западный днем в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.

В Карагандинской области ожидается ветер восточный, юго-восточный днем на востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на востоке области ожидаются заморозки 2 градуса. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность, на востоке, западе области чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Улытауской области сохранится высокая пожарная опасность, на севере, юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ожидается чрезвычайная пожарная опасность. 

На севере, западе Алматинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

20-21 сентября ночью и утром в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Днем на юге, в горных районах области гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, утром и днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная, на юго-западе, юго-востоке области высокая пожарная опасность. В Таразе 20-21 сентября сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере Актюбинской области ожидаются заморозки 2 градуса.

В горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный на горных перевалах области 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. В Туркестане сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. 

В Шымкенте сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

На большей части Кызылординской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке, северо-западе области высокая пожарная опасность. В Кызылорде сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, северо-востоке области в Западно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность, на большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске сохранится высокая пожарная опасность.

В центре Мангистауской области ожидается туман. 20 сентября по Мангистауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Атырауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохранится чрезвычайная пожарная опасность

Ночью и утром на севере Костанайской области ожидается туман. Ночью на западе, севере области на поверхности почвы сохранятся заморозки 2 градуса. На юге, в центре области ожидается высокая пожарная опасность. В Костанае ночью на поверхности почвы сохранятся заморозки 2 градуса.

В Абайской области ожидается ветер юго-восточный утром и днем на западе, юге, в центре области 15-20 м/с. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный утром и днем на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. Ночью на востоке области ожидаются заморозки 1 градус. На западе, юге, в центре области сохранится высокая пожарная опасность.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на предстоящую пятницу, 20 сентября 2024 года. Подробнее можно узнать здесь

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