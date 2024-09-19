Дожди с грозами и заморозки до -2°С ожидаются в Казахстане

Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на предстоящую пятницу, 20 сентября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", на востоке Восточно-Казахстанской, Карагандинской, на севере Актюбинской, на севере, востоке Северо-Казахстанской, на западе, севере Костанайской областей сохранятся заморозки -1-2°С.

"На большей части страны под влиянием фронтальных разделов пройдут дожди, на юге, юго-востоке с грозами. По республике ожидается усиление ветра. На западе, севере, в горных районах юго-востока ожидается туман", – следует из прогноза.

Также в гидрометцентре отметили, что в Актюбинской, Карагандинской, Улытауской, на западе Жетысуской, на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской, на северо-востоке, северо-западе Кызылординской, на юго-западе, юго-востоке Жамбылской, на западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской, на юге, в центре Костанайской областей сохранится высокая пожарная опасность.

В Мангистауской, Атырауской, Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, на западе, востоке Карагандинской, на севере, юге Улытауской, на юге Абайской, на севере, в центре Жетысуской, на западе, юге Актюбинской, на севере, западе Алматинской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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