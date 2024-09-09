Заморозки, гроза, туман: в Астане, Шымкенте и 15 областях объявлено штормовое предупреждение

В Астане, Шымкенте и 15 областях Казахстана на 10 сентября объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. На западе, востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность. В Караганде ночью и утром ожидается туман.

На большей части Улытауской области сохранится высокая пожарная опасность, на севере, юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохранится высокая пожарная опасность.

Днем на северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный днем на юге, западе области порывы 15-20 м/с. На севере, северо-востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске сохранится высокая пожарная опасность.

Днем на западе, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный днем на западе, в центре области порывы 15-20 м/с. По области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Актау днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный днем порывы 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью в горных районах Жамбылской области ожидается туман, днем гроза. 10 сентября ветер северо-восточный на юго-западе, в горных районах области днем 15-20 м/с. 10-11 сентября на большей части области сохранится чрезвычайная, на юго-западе, юго-востоке области ожидается высокая пожарная опасность. В Таразе ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с. 10-11 сентября ожидается высокая пожарная опасность.

В Астане ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются туман, заморозки 2 градуса. На западе области ожидается высокая пожарная опасность. С 20:00 9 сентября до 20:00 10 сентября по г.г. Усть-Каменогорск, Риддер в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени.

Ночью и утром на севере, в центре Абайской области ожидается туман. На западе, северо-западе, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. С 20:00 9 сентября до 20:00 10 сентября по Семею в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени.

На большей части Кызылординской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке области высокая пожарная опасность. В Кызылорде сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер северо-восточный днем в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. На севере области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на западе области высокая пожарная опасность.

Днем на западе, юге Атырауской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау ожидается ветер восточный, юго-восточный днем порывы 15-18 м/с Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

10-11 сентября на большей части Туркестанской области сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. В Туркестане 10-11 сентября сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

В Шымкенте 10-11 сентября сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.



Ночью и утром на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Костанайской области ожидается туман. На юге области сохранится высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, юге Павлодарской области ожидается туман.

Ночью в горных районах Алматинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный на юге, в предгорных районах области порывы 15-20 м/с. На севере области сохранится высокая пожарная опасность. В Конаеве ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

Ранее синоптики рассказали корреспонденту Zakon.kz о том, какой будет погода в Казахстане в предстоящий вторник, 10 сентября 2024 года. Подробнее можно узнать здесь.

