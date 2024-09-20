Женщина организовала под Астаной нарколабораторию и получила внушительный срок

В Астане три человека получили большие сроки за наркопреступления, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации столичной прокуратуры, сначала одна из подсудимых арендовала железный контейнер. Затем за городом купила земельный участок стоимостью 2 млн тенге, где разместила этот контейнер, оборудовав его в качестве лаборатории по производству психотропных веществ.

"К преступной деятельности злоумышленница привлекла двух соучастников. Изъятые в ходе следствия из подпольной лаборатории свыше 24 кг аналога психотропных веществ уничтожены", – сообщили в прокуратуре.

Приговором суда трое жителей столицы признаны виновными в незаконном изготовлении и хранении в целях сбыта аналога психотропных веществ в особо крупном размере и осуждены к лишению свободы на сроки от 10 до 11 лет 3 месяцев.

Приговор вступил в законную силу.

По информации КНБ, в 2024 году в Астане пресекли деятельность трех нарколабораторий, органами уголовного преследования зарегистрировано 878 фактов наркопреступлений.