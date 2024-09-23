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Тигры возвращаются в Казахстан – фото и видео

Тигры возвращаются в Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 10:56 Фото: gov.kz
Программа реинтродукции тигров достигла важного этапа с прибытием амурских тигров из Нидерландов в резерват "Иле-Балхаш". Этот знаменательный шаг приближает программу к ее главной цели – восстановлению популяции тигров в их исторической среде обитания. Об этом Zakon.kz заявили в МЭПР РК.

Ранее сообщалось, что из Нидерландов в Казахстан привезли двух тигров. Это сделано для восстановления популяции туранских тигров. Их поселили в Иле-Балхашском резервате в Алматинской области.

"Благодаря многолетнему и тесному сотрудничеству между WWF (Всемирным фондом дикой природы. – Прим. ред.) и Казахстаном две особи амурских тигров были доставлены в государственный природный резерват "Иле-Балхаш" из нидерландского специализированного центра для содержания хищников Святого льва (Stichting Leeuw) при зоопарке Landgoed Hoenderdaell из города Анна Пауловна. Это знаменательное событие стало важным шагом на пути к восстановлению экосистемы и возвращению утраченного биоразнообразия. Программа реализуется Комитетом лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК при поддержке WWF и ПРООН в Республике Казахстан. Богдана и Кума будут обитать в специально построенном WWF вольерном центре в резервате "Иле-Балхаш" для дальнейшего разведения и выпуска их потомства в дикую природу", – отметили в пресс-службе МЭПР РК 23 сентября 2024 года.
Тигры возвращаются в Казахстан – фото и видео, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 10:56

Фото: gov.kz

В Минэкологии пояснили, что название "амурский" и "туранский" в настоящее время рассматриваются учеными и Международным союзом охраны природы (МСОП) как экологические формы/географические популяции, а не отдельные подвиды животных.

"Таким образом, после реинтродукции тигры амурской популяции, перевезенные в РК и сформировавшие устойчивую популяцию, автоматически становятся тиграми туранской популяции по территориальному признаку".Пресс-служба МЭПР РК
Тигры возвращаются в Казахстан – фото и видео, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 10:56

Фото: gov.kz

По данным главы МЭПР Ерлана Нысанбаева, исторически местами обитания туранского тигра в Казахстане являлись камышовые заросли и пойменные (тугайные) леса по берегам рек Или и Сырдарья.

"В Казахстане прямое истребление тигра (спецотстрелы с участием солдат и отрядов велись с 1891 года), уничтожение его местообитаний и кормовой базы (тугайные олени, джейраны, сайгаки, куланы, косули и кабаны) стали причинами его исчезновения к 1948 году. В 2010 году состоялся первый международный форум по сохранению тигра, где Казахстан объявил о готовности вернуть тигра в природу. Спустя семь лет в результате работы ученых Казахстана, России и других стран была создана уникальная программа реинтродукции тигра в стране, которая определила наиболее подходящим местом возможного восстановления туранского тигра дельту реки Или и южное Прибалхашье (регион позволит разместить популяцию до 100 тигров)", – проинформировал он.

Министр отметил, что для восстановления экосистемы южного Прибалхашья создан резерват "Иле-Балхаш", ведутся работы по восстановлению естественной кормовой базы тигра.

"Улучшение естественной кормовой базы тигра и отдаленность резервата позволит избежать конфликта сосуществования тигра и человека. Первые тигры для вольерного разведения уже прибыли в Казахстан, и это историческое событие для нашей страны. В 2025 году по договоренности с РФ ожидается привоз трех-четырех тигров из дикой природы. Для нашей страны это не только экологически важный проект, но и символ совместных усилий по восстановлению природного наследия".Ерлан Нысанбаев
Тигры возвращаются в Казахстан – фото и видео, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 10:56

Фото: gov.kz

Ожидается, что их потомство станет дикими тиграми, вновь появившимися на территории Казахстана после более чем 70-летнего отсутствия. Эти тигры важны в восстановлении популяции и биоразнообразия региона.

Как уточнили в Минэкологии, тигры в сопровождении постоянных смотрителей были доставлены в новый дом в минувшие выходные на грузовом самолете и вертолете, в специальных транспортных контейнерах. Сейчас они проходят акклиматизацию в малом вольере, расположенном на границе заповедной зоны резервата "Иле-Балхаш". Через несколько недель их выпустят в более просторные вольеры.

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