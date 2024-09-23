Назначен новый начальник полиции Шымкента
Фото: ДП Шымкента
Нурлан Алмасбеков 23 сентября назначен начальником Департамента полиции Шымкента, сообщает Zakon.kz.
"По согласованию с Администрацией президента РК приказом министра внутренних дел на должность начальника департамента полиции города Шымкента назначен Алмасбеков Нурлан Сейсетаевич", – говорится в сообщении ДП Шымкента.
Отмечается, что новый руководитель департамента имеет большой опыт на различных ответственных должностях.
В предыдущее время Нурлан Алмасбеков занимал должность первого заместителя начальника департамента полиции города Алматы.
Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил новых заместителей председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.
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