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Назначен новый начальник полиции Шымкента

Назначен новый начальник полиции Шымкента, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 21:45 Фото: ДП Шымкента
Нурлан Алмасбеков 23 сентября назначен начальником Департамента полиции Шымкента, сообщает Zakon.kz.
"По согласованию с Администрацией президента РК приказом министра внутренних дел на должность начальника департамента полиции города Шымкента назначен Алмасбеков Нурлан Сейсетаевич", – говорится в сообщении ДП Шымкента.

Отмечается, что новый руководитель департамента имеет большой опыт на различных ответственных должностях.

В предыдущее время Нурлан Алмасбеков занимал должность первого заместителя начальника департамента полиции города Алматы.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил новых заместителей председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана. 

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