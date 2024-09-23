Назначены два новых зампреда КНБ
Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил новых заместителей председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Об этом стало известно сегодня, 23 сентября 2024 года, из сайта Акорды. Так, распоряжением главы государства:
- Жумабаев Марат Кабиденович назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – директором Службы внешней разведки;
- Наймантаев Алмас Тлепбергенович назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
Другим распоряжением президента Косжанов Бакытбек Жамалбекович освобожден от должности зампредседателя КНБ РК.
Фото: gov.kz
Бакытбек Косжанов занимал должность заместителя председателя КНБ РК с января 2022 года.
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Напомним, с апреля 2023 года зампредом КНБ РК – директором Службы внешней разведки был Аскар Амерханов. 16 сентября 2024 года Касым-Жомарт Токаев освободил его от должности.
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