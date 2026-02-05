#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
498.65
589.06
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
498.65
589.06
6.49
События

Назначен новый начальник полиции Шымкента

начальник ДП Шымкента Мухтар Кожаев, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2026 15:36 Фото: МВД
Новым главой Департамента полиции (ДП) Шымкента стал Мухтар Кожаев, ранее возглавлявший Следственный департамент Министерства внутренних дел (МВД), сообщает Zakon.kz.

Личному составу 5 февраля 2026 года его представил министр внутренних дел Ержан Саденов на выездном совещании.

Министр отметил, что генерал-майор полиции Кожаев имеет значительный управленческий и следственный опыт, прошел путь от следователя до руководителя департамента центрального аппарата.

Министр обозначил ключевые задачи, стоящие перед новым руководством департамента, выразив серьезную обеспокоенность криминогенной обстановкой в мегаполисе.

Кожаев Мухтар Жумабаевич родился в 1977 году. Окончил Алматинский юридический институт МВД РК.

Работать начинал с должности следователя в Актау. В разные годы занимал должности руководителя дознания и следствия УВД Актау; начальника районных отделов и управлений полиции ДВД Мангистауской области; заместителя начальника Департамента полиции Костанайской области.

С 2018 по 2023 год – заместитель начальника Следственного департамента МВД. С декабря 2023 года – начальник Следственного департамента МВД РК.

Ранее в ходе Национального курултая президент страны дал поручения МВД в связи с последними событиями в Шымкенте. По итогам служебной проверки за ненадлежащее обеспечение правопорядка от занимаемых должностей были освобождены начальник департамента полиции и ряд его заместителей, а также отдельные руководители районных подразделений уволены из органов внутренних дел.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Кадровые перестановки в полиции Шымкента: уволен начальник УБОП
15:52, Сегодня
Кадровые перестановки в полиции Шымкента: уволен начальник УБОП
Назначен новый начальник полиции Шымкента
21:45, 23 сентября 2024
Назначен новый начальник полиции Шымкента
Назначен новый начальник полиции Карагандинской области
10:57, 28 марта 2024
Назначен новый начальник полиции Карагандинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Вратарь сборной Казахстана оформил шатаут в матче ВХЛ
19:37, Сегодня
Вратарь сборной Казахстана оформил шатаут в матче ВХЛ
Стало известно, кто зажжёт огонь на церемонии открытия Олимпиады-2026
19:05, Сегодня
Стало известно, кто зажжёт огонь на церемонии открытия Олимпиады-2026
Экс-защитник "Химок" и "Балтики" близок к переходу в "Кайсар"
18:36, Сегодня
Экс-защитник "Химок" и "Балтики" близок к переходу в "Кайсар"
Скандально покинувший "Кайрат" тренер сделал свой выбор между Роналду и Месси
18:12, Сегодня
Скандально покинувший "Кайрат" тренер сделал свой выбор между Роналду и Месси
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: