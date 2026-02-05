Назначен новый начальник полиции Шымкента
Личному составу 5 февраля 2026 года его представил министр внутренних дел Ержан Саденов на выездном совещании.
Министр отметил, что генерал-майор полиции Кожаев имеет значительный управленческий и следственный опыт, прошел путь от следователя до руководителя департамента центрального аппарата.
Министр обозначил ключевые задачи, стоящие перед новым руководством департамента, выразив серьезную обеспокоенность криминогенной обстановкой в мегаполисе.
Кожаев Мухтар Жумабаевич родился в 1977 году. Окончил Алматинский юридический институт МВД РК.
Работать начинал с должности следователя в Актау. В разные годы занимал должности руководителя дознания и следствия УВД Актау; начальника районных отделов и управлений полиции ДВД Мангистауской области; заместителя начальника Департамента полиции Костанайской области.
С 2018 по 2023 год – заместитель начальника Следственного департамента МВД. С декабря 2023 года – начальник Следственного департамента МВД РК.
Ранее в ходе Национального курултая президент страны дал поручения МВД в связи с последними событиями в Шымкенте. По итогам служебной проверки за ненадлежащее обеспечение правопорядка от занимаемых должностей были освобождены начальник департамента полиции и ряд его заместителей, а также отдельные руководители районных подразделений уволены из органов внутренних дел.