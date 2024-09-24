Токаев сменил командующего Войсками противовоздушной обороны

24 сентября 2024 года глава государства освободил Нуртаса Кабакова от должности командующего Войсками противовоздушной обороны, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в Акорде.

"Распоряжением главы государства Кабаков Нуртас Даулетович освобожден от должности командующего Войсками противовоздушной обороны Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Другим распоряжением на эту должность назначен Кайрат Даутов:

"Распоряжением главы государства Даутов Кайрат Сапарбекович назначен командующим Войсками противовоздушной обороны Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан".

Нуртас Кабаков занимал эту должность с декабря 2022 года.

Кайрат Даутов родился в 1971 году в городе Затобольске Костанайской области. Окончил нижегородское высшее зенитное ракетное командное училище ПВО по специальности "командная тактическая войск противовоздушной обороны"; военную академию воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова по специальности "управление воинскими частями и соединениями (противовоздушная оборона Военно-воздушных сил)"; факультет Генерального штаба Военной академии Республики Беларусь по специальности "государственное и военное управление".

Фото: viires.edu.kz

В разные годы служил офицером наведения – начальником расчета (индикаторных устройств и тренажера) отделения боевого управления радиотехнической батареи зенитного ракетного дивизиона, заместителем командира дивизиона по вооружению – командиром радиотехнической батареи зенитного ракетного дивизиона группы зенитных ракетных дивизионов; командиром зенитного ракетного дивизиона; начальником управления боевой готовности Департамента оперативного планирования; начальником главного оперативного управления – заместителем начальника главного штаба Управления главнокомандующего Силами воздушной обороны ВС РК.

Последняя должность – начальник Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи.

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