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Законодательство РК

Токаев сменил командующего Войсками противовоздушной обороны

Подписание законов, назначения, президент подписал, резиденция президента , фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 10:53 Фото: Zakon.kz
24 сентября 2024 года глава государства освободил Нуртаса Кабакова от должности командующего Войсками противовоздушной обороны, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в Акорде.

"Распоряжением главы государства Кабаков Нуртас Даулетович освобожден от должности командующего Войсками противовоздушной обороны Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Другим распоряжением на эту должность назначен Кайрат Даутов:

"Распоряжением главы государства Даутов Кайрат Сапарбекович назначен командующим Войсками противовоздушной обороны Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан".

Нуртас Кабаков занимал эту должность с декабря 2022 года.

Кайрат Даутов родился в 1971 году в городе Затобольске Костанайской области. Окончил нижегородское высшее зенитное ракетное командное училище ПВО по специальности "командная тактическая войск противовоздушной обороны"; военную академию воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова по специальности "управление воинскими частями и соединениями (противовоздушная оборона Военно-воздушных сил)"; факультет Генерального штаба Военной академии Республики Беларусь по специальности "государственное и военное управление".

Токаев назначил нового главнокомандующего войсками противовоздушной обороны, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 10:53

Фото: viires.edu.kz

В разные годы служил офицером наведения – начальником расчета (индикаторных устройств и тренажера) отделения боевого управления радиотехнической батареи зенитного ракетного дивизиона, заместителем командира дивизиона по вооружению – командиром радиотехнической батареи зенитного ракетного дивизиона группы зенитных ракетных дивизионов; командиром зенитного ракетного дивизиона; начальником управления боевой готовности Департамента оперативного планирования; начальником главного оперативного управления – заместителем начальника главного штаба Управления главнокомандующего Силами воздушной обороны ВС РК.

Последняя должность – начальник Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи.

Накануне, 23 сентября, Касым-Жомарт Токаев назначил двух новых заместителей председателя КНБ.

Ирина Капитанова
Токаев Касым-Жомарт 2024 год Назначения
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