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События

Назначен командующий Войсками противовоздушной обороны

Подписание законов, назначения, Акорда, резиденция Президента РК , фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 15:39 Фото: Zakon.kz
Президент сменил командующего Войсками противовоздушной обороны Сил воздушной обороны, сообщает Zakon.kz.

Соответствующая информация появилась 10 августа 2026 года.

"Распоряжением главы государства Субебаев Адиль Маликович назначен командующим Войсками противовоздушной обороны Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан", – пишет Telegram-канал Акорды.

Другим распоряжением президент освободил от этой должности Кайрата Даутова, который занимал ее с сентября 2024 года.

Сегодня, 10 августа, глава государства также назначил завотделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента Казахстана.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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