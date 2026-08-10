Назначен командующий Войсками противовоздушной обороны

Президент сменил командующего Войсками противовоздушной обороны Сил воздушной обороны, сообщает Zakon.kz.

Соответствующая информация появилась 10 августа 2026 года.

"Распоряжением главы государства Субебаев Адиль Маликович назначен командующим Войсками противовоздушной обороны Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан", – пишет Telegram-канал Акорды.

Другим распоряжением президент освободил от этой должности Кайрата Даутова, который занимал ее с сентября 2024 года.

Сегодня, 10 августа, глава государства также назначил завотделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента Казахстана.