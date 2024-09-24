Сколько дней казахстанцы отдохнут в октябре 2024 года
День Республики казахстанцы отмечают 25 октября.
В этом году этот праздничный день выпадает на пятницу, поэтому дни отдыха приходятся:
- на 25, 26, 27 октября (пятница, суббота, воскресенье) – при пятидневной рабочей неделе;
- на 25, 27 октября (пятница, воскресенье) – при шестидневной рабочей неделе.
Всего при пятидневной рабочей неделе выходит девять выходных дней, при шестидневной рабочей неделе – пять выходных.
День Республики – главный и единственный национальный праздник страны.
25 октября 1990 года постановлением Верховного Совета КазССР была принята декларация о государственном суверенитете Казахской ССР. С принятием данной декларации утверждены личная территория, гражданство, государственный бюджет, самостоятельность в международных отношениях, государственные символы, провозглашающие суверенитет Казахстана. Суверенитет и целостность территории Казахстана были политически, юридически и экономически обоснованы.
Через пять лет 18 октября указом президента РК 25 октября объявлен национальным праздником страны – Днем Республики.