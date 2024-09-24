Сколько дней казахстанцы отдохнут в октябре 2024 года

В Казахстане в октябре отмечается национальный праздник – День Республики, сообщает Zakon.kz.

День Республики казахстанцы отмечают 25 октября.

В этом году этот праздничный день выпадает на пятницу, поэтому дни отдыха приходятся:

на 25, 26, 27 октября (пятница, суббота, воскресенье) – при пятидневной рабочей неделе;

на 25, 27 октября (пятница, воскресенье) – при шестидневной рабочей неделе.

Всего при пятидневной рабочей неделе выходит девять выходных дней, при шестидневной рабочей неделе – пять выходных.

День Республики – главный и единственный национальный праздник страны.

25 октября 1990 года постановлением Верховного Совета КазССР была принята декларация о государственном суверенитете Казахской ССР. С принятием данной декларации утверждены личная территория, гражданство, государственный бюджет, самостоятельность в международных отношениях, государственные символы, провозглашающие суверенитет Казахстана. Суверенитет и целостность территории Казахстана были политически, юридически и экономически обоснованы.

Через пять лет 18 октября указом президента РК 25 октября объявлен национальным праздником страны – Днем Республики.