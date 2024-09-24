Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Сколько дней казахстанцы отдохнут в октябре 2024 года

Сколько дней казахстанцы отдохнут в октябре, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 17:12 Фото: Zakon.kz
В Казахстане в октябре отмечается национальный праздник – День Республики, сообщает Zakon.kz.

День Республики казахстанцы отмечают 25 октября.

В этом году этот праздничный день выпадает на пятницу, поэтому дни отдыха приходятся:

  • на 25, 26, 27 октября (пятница, суббота, воскресенье) – при пятидневной рабочей неделе;
  • на 25, 27 октября (пятница, воскресенье) – при шестидневной рабочей неделе.

Всего при пятидневной рабочей неделе выходит девять выходных дней, при шестидневной рабочей неделе – пять выходных.

День Республики – главный и единственный национальный праздник страны.

25 октября 1990 года постановлением Верховного Совета КазССР была принята декларация о государственном суверенитете Казахской ССР. С принятием данной декларации утверждены личная территория, гражданство, государственный бюджет, самостоятельность в международных отношениях, государственные символы, провозглашающие суверенитет Казахстана. Суверенитет и целостность территории Казахстана были политически, юридически и экономически обоснованы.

Через пять лет 18 октября указом президента РК 25 октября объявлен национальным праздником страны – Днем Республики.

Читайте также

Журналист
"Гамарджоба, или Сәлем от вандалов": журналист раскритиковал поведение казахстанки в Грузии
Токаев принял Малахова в новой должности
Дмитрия Малахова в новой должности председателя ВСС принял Токаев
Токаев поблагодарил бизнесмена из Петропавловска
Токаев поблагодарил бизнесмена из Петропавловска: чем он отличился
Лариса Черненко
Казахстан 2024 год Праздники
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Астролог Василиса Володина составила гороскоп
Астролог Василиса Володина назвала самый удачливый знак на ближайшие 20 лет
Пустой класс, пустые классы, школьный кабинет, школа, дистанционное обучение, удаленная учеба, удаленка
Во всех школах Казахстана пройдут собрания: что случилось
Резкое похолодание и снег ожидаются в Казахстане
Резкое похолодание и снег ожидаются в Казахстане
Тенге, пенсия, пенсионный возраст, пенсионеры, деньги, Казахстан
Казахстанцам напомнили важную деталь про депозиты, открытые онлайн
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: