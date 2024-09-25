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Назначен новый глава Управления госактивов Алматы

Назначен новый глава управления госактивов Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2024 10:15 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Сегодня, 25 сентября 2024 года, Управление государственных активов Алматы возглавил новый руководитель. В пресс-службе городского акимата Zakon.kz сообщили, что им стал Еркинбек Амиргалиев.

Еркинбек Амиргалиев родился 4 февраля 1981 года. В 2003 году окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, в 2008 году – Академию государственного управления при Президенте Казахстана.

По специальности юрист, магистр юриспруденции. Владеет английским и французским языками.

Также в акимате подчеркнули, что Амиргалиев обладает значительным опытом работы в государственных органах.

Его трудовой путь начался в 2004 году с должности и.о. секретаря судебного заседания районного суда №2 Жетысуского района города Алматы. В последующие годы занимал ряд ключевых должностей в Министерстве юстиции, Министерстве здравоохранения, Министерстве труда и социальной защиты населения, а также в Верховном суде РК.

В последние годы Амиргалиев занимал должность руководителя Управления инспекции труда города.

12 августа пресс-служба акимата известила о назначении нового руководителя Управления молодежной политики Алматы. Им стал Азиз Кажденбек.

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