Как молодежи накопить на жилье в Казахстане

С определенного возраста каждый человек начинает задумываться об образовании и выборе жизненного пути. Впрочем, в не меньшей степени волнует и жилищный вопрос, возможность "покинуть родительское гнездо". Zakon.kz делится лайфхаками, как отправиться в "свободный полет" быстрее.

Конечно, первым делом на ум приходит аренда. Пусть чужой, но все же отдельный "угол" прельщает возможностью заполучить его быстро. Однако, судя по текущей стоимости аренды даже весьма скромных "однушек", лучше набраться терпения. А еще – грамотно распорядиться возможностями, предоставляемыми государством.

Получаем от Нацфонда…

Мы не единожды рассказывали о программе "Нацфонд – детям", благодаря которой на специальный накопительный счет всем юным соотечественникам в возрасте до 18 лет будет начисляться 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда Республики Казахстан. После совершеннолетия тратить содержимое этой "копилки" подразумевается либо на учебу, либо на улучшение жилищных условий. Сосредоточимся пока на второй цели.

Улучшение жилищных условий подразумевает:

полный выкуп жилья, в том числе со средствами из Национального фонда;

полное или частичное досрочное погашение ипотечного займа;

внесение первоначального взноса для получения ипотечного займа, в том числе на проведение ремонта;

пополнение депозита в "Отбасы банке".

В текущем году на счета казахстанских детей "упало" по 100 долларов. "Негусто", могут сказать некоторые родители. Допустим, но ведь бонусы государства можно ощутимо приумножить. Как – рассказали специалисты упомянутого выше банка.

…приумножаем полученное

"Отбасы банк" реализует систему жилищных строительных сбережений. Накапливая с ее помощью средства, в будущем можно взять кредит на покупку собственной квартиры по очень низкой ставке – от 3,5% (ГЭСВ от 3,6% до 4,4%) до 8,5 % годовых (ГЭСВ от 9% до 9,6%). В этом случае уже полученные из Национального фонда деньги могут стать стартовым взносом на сберегательном счете молодого казахстанца.

Если депозит пополнить в этом году, то, помимо вознаграждения банка, в 1 квартале 2025 года можно получить еще и премию государства. Она начисляется в размере 20% на сумму, которая не превышает 200 МРП. В 2024 году это 738 400 тенге.

Если в течение года собрать эти средства на своем депозите или внести их единовременно на счет, то по итогам 2024 года можно получить максимальную премию – 147 680 тенге.

Также эффективно помогает накапливать "Семейный пакет". Открывая депозиты сразу на нескольких членов своей семьи – маму, папу, брата, бабушку, можно увеличить сумму государственной премии, которая будет начислена на каждый депозит по итогу года. Впоследствии деньги со всех открытых депозитов можно будет объединить и взять жилищный заем на выгодных условиях, сохранив сумму премии всех родственников.

Еще в "Отбасы банке" есть депозит "Арнау". Он ориентирован на детей. Условия: необходимо накопить на депозите 50% от суммы займа в течение минимум 10 лет. После 18-летия наследник может прибавить к накопленной сумме деньги из Национального фонда и оформить жилищный заем по ставке всего 2% (ГЭСВ от 2% до 6% годовых) годовых.

К слову, "первые ласточки" программы "Нацфонд – детям" уже пустили в ход полученные от Национального фонда деньги.

"Я узнала о такой возможности от родителей, открыла депозит. Положила на него те 100 долларов, теперь каждый месяц стараюсь пополнять. Мечтаю в будущем купить квартиру", – призналась 18-летняя Жансая.

Ныне студент Нурдаурен рассказал корреспонденту, что, когда он еще учился в колледже, учебное заведение посетили сотрудники "Отбасы банка". Они и объяснили ребятам: средства, которые вам поступят от государства, надо вложить в образование или жилье. Нурдаурен выбрал первое – говорит, хочет добавить и оплатить обучение за первый курс в университете. Но и о "квадратных метрах" не забывает, в будущем планирует копить на свое жилье.

Азильхану платить за учебу не пришлось – парню посчастливилось поступить на грант. Поэтому, недолго думая, он открыл депозит в "Отбасы банке" и взялся копить.

"Конечная цель – приобрести свою недвижимость в хорошем жилом комплексе. Надеюсь, к 2027 году, к моему выпускному, у меня будет достаточная сумма", – поделился собеседник.

Как отметили в самом банке, цели ребят более чем достижимы. Секрет их достижения – в соблюдении клиентом условий накопления.

"Чтобы получить доступный кредит, нужно на депозите в "Отбасы банке" накопить минимум 50% от суммы кредита. При этом срок депозита должен быть не менее трех лет. Еще один важный критерий получения кредита по низкой ставке – оценочный показатель. Его значение для получения жилищного займа должно быть не менее 16. Финансовая дисциплина – важнейший фактор во время накопления средств на депозите. Именно для ее контроля и был введен оценочный показатель (ОП). Этот инструмент важен как для самого вкладчика, так и для финансовой организации. Чтобы значение ОП было выше, необходимо стараться делать досрочные взносы именно на первоначальном этапе накопления. Вместе с тем крайне не рекомендуется пропускать дату внесения взноса", – советуют в банке.

Подробнее о проекте "Нацфонд – детям" можно узнать, пройдя по ссылке.