Возможность прийти на избирательный участок и сделать свой выбор должна быть у каждого – независимо от возраста, состояния здоровья и жизненных обстоятельств. Поэтому в день выборов особое внимание уделяется созданию доступной и комфортной среды для всех избирателей, сообщает Zakon.kz.

На избирательных участках Шемонаихинского района предусмотрены необходимые условия для голосования людей с инвалидностью. Так, на избирательном участке № 1088 один из жителей города Шемонаихи реализовал свое конституционное право и принял участие в голосовании.

Фото: информационный центр города Усть-Каменогорск

В день голосования организована работа инватакси. Услугами сурдопереводчиков охвачены 117 избирательных участков.

Фото: информационный центр города Усть-Каменогорск

Для избирателей с нарушениями зрения подготовлены специальные информационные материалы со шрифтом Брайля и аудиоверсии бюллетеней. На 501 участке предусмотрены специальные трафареты, позволяющие самостоятельно заполнить бюллетень после прослушивания его аудиоверсии.

Фото: информационный центр города Усть-Каменогорск

Создание таких условий – это не просто организационная работа, а проявление уважения к каждому человеку, его праву выбора и возможности быть услышанным.

Выборы – общее дело, в котором не должно быть преград. Важно, чтобы каждый житель чувствовал: его голос имеет значение, а участие в жизни общества важно и необходимо.