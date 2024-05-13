Как накопить на высшее образование детям в Казахстане и что предлагает государство

Университетское образование – самое важное, что может получить молодой человек после школы. И родительская помощь здесь неоценима. Но думать о финансовой стороне дела нужно как можно раньше – это расширит выбор вузов и не сильно ударит по кошельку, сообщает Zakon.kz.

Интересно, что большинство родителей понимает важность накопления денег на учебу детей, но далеко не все готовят средства заранее. В конце прошлого года в Казахстане проводился опрос на эту тему, который выяснил, что более 71% родителей задумываются о необходимости накоплений на оплату высшего образования своих детей. Но только четвертая часть из них делает это в реальности. Так как же собрать нужную сумму?

Лайфхак 1. Целевой депозит

Если ваш вуз находится в Казахстане, то проблема оплаты обучения решается гораздо проще, чем если вы выберете иностранный вуз. Особенно если вы задумались об инвестициях сразу после рождения ребенка. Ведь 17-18 лет – это не только вероятность больших накоплений, но и возможность сделать некоторые рискованные шаги – например, поиграть на бирже, где можно получить более высокий доход.

Займемся расчетами. Например, год обучения в престижном алматинском вузе в среднем стоит 1,8 млн тенге. Значит, на четыре курса понадобятся 7,2 млн. Если первый вклад в обычный депозит родители сделают при рождении ребенка, впереди у них – 216 месяцев инвестирования. Годовая инфляция за последние 10 лет в среднем по стране составила 7,3%, а проценты по депозитам – 12%. Можно предположить, что для того, чтобы накопить 7,2 млн тенге за 18 лет, в месяц из семейного бюджета нужно брать около 25 тыс. тенге с учетом депозитного процента и роста инфляции.

Это очень усредненный подсчет – объясняет финансовый консультант Рамазан Касымов.

"За 18 лет может случиться всякое, например, очередная девальвация. Поэтому родителям необходимо задуматься и о периодической диверсификации тенге в иностранную валюту. Для дополнительной страховки можно откладывать не фиксированную сумму, а 10% от регулярного дохода обоих родителей ежемесячно. Такой расход фактически не заметен для семейного бюджета, но позволит сформировать достаточный капитал для оплаты обучения ребенка". Рамазан Касымов

Лайфхак 2. Образовательный депозит

В 2013 году в рамках Государственной образовательной накопительной системы был принят закон, согласно которому из бюджета страны выделяются средства для оплаты дополнительных процентов по образовательному депозиту. Открыть его можно в четырех банках Казахстана.

В чем преимущества такого депозита? Дело в том, что к процентной ставке (которую БВУ устанавливает самостоятельно, и, как правило, она равна ставке обычного депозита) государство добавляет еще 5% для основной части вкладчиков и 7% – для приоритетной категории (сироты, дети-инвалиды, дети из многодетных семей, дети из малообеспеченных семей, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума). При этом премия государства не может быть больше 100 МРП в год, то есть в 2024 году это 369 200 тенге.

Важная деталь. На данный вид вклада судебные исполнители по закону не могут накладывать аресты или взыскивать с него деньги в счет просроченных кредитов родителей. Кроме этого, в данном депозите есть еще плюсы, но есть и минусы, говорит Рамазан Касымов.

"Из плюсов стоит отметить то, что накопленные средства можно потратить на оплату образования как в Казахстане, так и за рубежом, в том числе на образовательных и языковых курсах. Но, если деньги с образовательного вклада были потрачены на другие цели, с вас снимут дополнительный процент, начисленный государством. Кроме того, сегодня есть виды депозитов, где процентная ставка больше, чем у образовательного". Рамазан Касымов

Лайфхак 3. Образовательное накопительное страхование

В 2022 году в РК был принят закон, позволяющий страховым компаниям участвовать в государственной образовательной накопительной системе (ГОНС).

Это пока не очень популярный финансовый инструмент в Казахстане, и во многом – незаслуженно, считают многие эксперты. Так, по мнению работника страховой фирмы Юмата Козабаева, договор образовательного накопительного страхования совмещает в себе функции и депозита, и страховки.

Если папа или мама оформит договор в рамках ГОНС, то они получат возможность копить на оплату обучения своего ребенка (это инвестиционный доход от страховой организации плюс премия от государства в размере 5% годовых).

"Но, помимо этого, клиент получит еще и страхование жизни. Если с ним случится беда (потеря трудоспособности, смерть), то страховая компания полностью оплатит стоимость обучения независимо от накопленной суммы". Юмат Козабаев

Если же с клиентом на протяжении действия договора ничего не случится, то по истечении срока договора он получит накопленную сумму и еще инвестиционный доход. По словам эксперта, этот вид накоплений имеет еще одно преимущество.

"Согласно Налоговому кодексу РК, если вы получаете страховую выплату при дожитии и, если договор был заключен в вашу пользу или в пользу близких родственников, с этой суммы не удерживается подоходный налог". Юмат Козабаев

Одним словом, инструментов много, но только вам решать, каким образом можно обеспечить будущее вашего ребенка. Главное – не затягивать с этим решением.