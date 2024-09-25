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Прогноз погоды на 26-28 сентября: сильные дожди в Алматы, морозы в Астане

Прогноз погоды на 26-28 сентября: сильные дожди в Алматы, морозы в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2024 16:00 Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие трое суток, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в Астане ожидаются ночные морозы до -3°С, а в Алматы и Шымкенте – дожди с грозами.

В Астане:

  • 26 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, ночью 2-7, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +6+8°С;
  • 27 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +12+14°С;
  • 28 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер западный ночью 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +17+19°С.

В Алматы:

  • 26 сентября – облачно, дождь, днем временами сильный. Ветер северо-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +13+15°С;
  • 27 сентября – переменная облачность, дождь, днем временами сильный, гроза, град. Ветер северо-восточный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +12+14°С;
  • 28 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +15+17°С.

В Шымкенте:

  • 26 сентября – переменная облачность, утром и днем – дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +22+24°С;
  • 27 сентября – переменная облачность, ночью – дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +18+20°С ;
  • 28 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +21+23°С.

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