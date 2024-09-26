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Законодательство РК

Назначена глава Комитета по правам интеллектуальной собственности

Назначен председатель комитета интеллектуальной собственности, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 11:08 Фото: primeminister.kz
26 сентября пресс-служба премьера сообщила о новом назначении в Министерстве юстиции, сообщает Zakon.kz.

Приказом министра юстиции Шолпан Абдреева получила должность председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности ведомства.

Шолпан Абдреева родилась в 1975 году в Астане. Окончила Акмолинский машиностроительный техникум; Высшую школу права Адилет; Туринский университет.

С 2001 года начала карьеру в области интеллектуальной собственности в качестве головного офиса по регистрации прав на произведения, взаимодействие с территориальными органами юстиции Департамента по обеспечению государственной политики в области авторского права и смежных прав Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК.

До 2016 года занимала руководящие должности в Комитете по правам интеллектуальной собственности, а затем в Департаменте по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан.

В период с 2016 по 2020 год занимала руководящие должности в Евразийской патентной организации.

С 2020 по 2022 год – юрист по интеллектуальным правам в частном секторе.

Указом президента от 28 декабря 2022 года назначена судьей суда города Астаны.

С мая 2023 года занимала должность директора Департамента по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК.

Накануне, 25 сентября, стало известно, что в АО "Национальные информационные технологии" решением Совета директоров избрали нового председателя правления.

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