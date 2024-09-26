Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстан вошел в тройку лидеров-стран Центральной и Южной Азии в международном рейтинге

рейтинг стран, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 19:36 Фото: Акорда
26 сентября 2024 года, в Женеве состоялась 17-я ежегодная церемония объявления результатов авторитетного международного рейтинга, сообщает Zakon.kz.

С 2007 года Global Innovation Index (WIPO) оценивает показатели 133 стран по 80 направлениям и подтверждает влияние инноваций на рост экономики и производства. Рейтинг служит важным индикатором для разработки новых стратегий в области инноваций. Повышение в рейтинге является международной оценкой реализуемых государственных реформ и способствует улучшению международной репутации и привлечению прямых инвестиций в Казахстан.

В церемонии приняли участие генеральный директор WIPO Даррен Танг, со-редактор Global Innovation Index Сача Вунч Винсент, главы государств и правительств, в том числе Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Барбадоса Миа Амор Моттли, премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Чинь, ведущие эксперты в области социального предпринимательства и инноваций.

Казахстан показал качественный рост и вошел в тройку лидеров Центральной и Южной Азии (после Индии и Ирана), поднявшись с 81-го на 78-е место в глобальном рейтинге. Улучшение наблюдается по показателям "Эффективность государственного управления", "Верховенство закона", "Шкала PISA по чтению, математике и естественным наукам", "Развитость рынка", "Ведение бизнеса", "Чистый приток прямых инвестиций".

Наибольший скачок в рейтинге произошел по показателям "Креативные товары и услуги" – с 93-го на 65-е место, "Национальные художественные фильмы/млн чел." – с 61-го на 31-е место, и "Домены верхнего уровня (TLD)/тыс. чел" – с 115-го на 80-е место.

Редакторы рейтинга особо отметили вхождение Казахстана в ТОП-30 стран мира по следующим индикаторам:

  • "Онлайн правительство" – 8-е место,
  • "Полезные модели по происхождению/млрд долл. ВВП по ППС" – 10-е место,
  • "Электронное участие" – 15-е место,
  • "Соотношение учеников и учителей, среднее образование" – 16-е место,
  • "Рост производительности труда" – 30-е место.

Повышению рейтинга Казахстана в Global Innovation Index способствовала работа Проектного офиса при Администрации Президента Республики Казахстан из числа заинтересованных государственных органов под руководством советника Президента Республики Казахстан по вопросам науки и инноваций Кунсулу Закарья.

4 октября 2024 года при поддержке Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) впервые в Республике Казахстан состоится Региональная церемония обнародования отчета Global Innovation Index 2024 для стран Азии.

В мероприятии примут участие министры инноваций и главы патентных ведомств из стран Азии, представители дипломатического корпуса, международных организаций и заинтересованных неправительственных организаций.

Ранее Казахстан обогнал Японию, Италию и Турцию в мировом рейтинге талантов.

Читайте также

Омбудсмен
Суициды подростков в Казахстане: Закиева рассказала о памятке для родителей
дистрибьютеры лекарств активно работают в системе маркировки
Крупные дистрибьюторы лекарств активно работают в системе маркировки и прослеживаемости
В СКО принят комплексный медиа-план по профилактике наркомании
В СКО принят комплексный медиаплан по профилактике наркомании
Елена Беляева
Казахстан Центральная Азия 2024 год Азия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кто из знаков зодиака является любимчиком Вселенной
Кто из знаков зодиака является любимчиком Вселенной
Квишинг, новый вид мошенничества
Новый вид мошенничества – квишинг
Жена Валерия Меладзе показала их подросшую дочь
Жена Валерия Меладзе показала их подросшую дочь
Баян Алагузова показала, на кого похожа дочь Алиса
Баян Алагузова показала, на кого похожа дочь Алиса
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: