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Законодательство РК

Казахстан и Марокко упростили визовый режим

Казахстан и Марокко упростили визовый режим, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 10:07 Фото: gov.kz
Казахстан и Марокко подписали соглашение об освобождении от визовых требований. Об этом рассказали в Министерстве иностранных дел РК, сообщает Zakon.kz.

Документ подписали заместитель премьер-министра – министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу и министр иностранных дел, африканского сотрудничества и марокканцев за рубежом Королевства Марокко Насер Бурита во время двусторонней встречи на полях 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

"Министры обсудили текущее состояние и перспективы двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. По итогам переговоров стороны подписали соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Королевства Марокко об освобождении от визовых требований для владельцев национальных/общегражданских паспортов".Пресс-служба МИД РК
Казахстан и Марокко упростили визовый режим, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 10:07

Фото: gov.kz

В МИД РК уточнили, что соглашение направлено на облегчение передвижения граждан обеих стран и способствует дальнейшему укреплению двусторонних отношений между двумя странами.

"В соответствии с соглашением граждане Казахстана и Марокко освобождаются от визовых требований для въезда, выезда, транзита и временного пребывания на территории друг друга на основании действительных национальных/общегражданских паспортов. Длительность каждого периода пребывания не должна превышать 30 календарных дней в течение каждого периода в 180 дней с момента въезда".Пресс-служба МИД РК

При этом, как отметили в ведомстве, граждане одной из сторон, которые намерены оставаться на территории другой стороны дольше, чем предусмотрено соглашением, либо заниматься трудовой деятельностью, обучением или предпринимательством, обязаны получить соответствующую визу в дипломатических представительствах или консульских учреждениях государства пребывания.

"Соглашение вступит в силу через 30 календарных дней с даты получения последнего письменного уведомления по дипломатическим каналам о завершении сторонами необходимых внутригосударственных процедур".Пресс-служба МИД РК

Ранее мы писали, что правительство постановлением от 14 августа 2024 года утвердило соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Королевства Таиланд об освобождении от визовых требований владельцев национальных паспортов.

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