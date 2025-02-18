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Право

Казахстанцы смогут посещать Марокко без виз

Казахстанцы смогут посещать Марокко без виз, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 08:59 Фото: pixabay
Правительство РК постановлением от 13 февраля 2025 года утвердило Соглашение между правительством Казахстана и правительством Королевства Марокко об освобождении от визовых требований владельцев национальных/общегражданских паспортов, сообщает Zakon.kz.

Соглашение предусматривает, что граждане государства одной из сторон освобождаются от визовых требований для въезда, выезда, транзита, временного пребывания на территории государства другой стороны на основании действительных национальных/общегражданских паспортов, при условии, что продолжительность каждого периода пребывания не должна превышать 30 календарных дней в течение периода 180 дней с даты их въезда.

Паспорта должны быть действительны не менее трех месяцев до даты истечения срока их действия.

При этом граждане государства одной из сторон, намеревающиеся в деловых целях, в целях трудоустройства или учебы въехать и оставаться на территории государства другой стороны дольше, чем 30 календарных дней, должны получить соответствующую визу в дипломатических представительствах или консульских учреждениях государства другой стороны.

Соглашение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

В МИДе РК пояснили, что утверждение соглашения даст возможность укрепить отношения между Казахстаном и Марокко и установить безвизовый порядок для владельцев национальных/общегражданских паспортов.

Постановление введено в действие с 13 февраля 2025 года.

Мы рассказывали, что казахстанцы смогут посещать адмрайон Макао в Китае без виз.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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