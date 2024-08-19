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Законодательство РК

В Таиланд без визы на 30 дней: правительство Казахстана утвердило соглашение

Казахстанцы могут ездить в Таиланд без визы на 30 дней, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 10:14 Фото: pixabay
Правительство постановлением от 14 августа 2024 года утвердило соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Королевства Таиланд об освобождении от визовых требований владельцев национальных паспортов, совершенное в Бангкоке 23 апреля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Соглашение предусматривает, что граждане государства одной стороны, владельцы действительных проездных документов, срок действия которых должен быть не менее шести месяцев, освобождаются от визовых требований для въезда, выезда, транзита, временного пребывания на территории государства другой стороны на период, не превышающий 30 календарных дней со дня въезда, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней.

Если граждане обеих стран намерены пребывать на территории государства другой стороны более 30 календарных дней, то они должны получить соответствующую визу.

При этом каждая из сторон соглашения сохраняет за собой право отказать во въезде гражданину государства другой стороны, которого она может счесть нежелательным, либо сократить или прекратить их пребывание на территории своего государства в соответствии с ее законодательством и правилами.

Также в тексте говорится, что граждане каждой из стран должны уважать законодательство и правила другой страны во время их пребывания на территории последней.

Постановление введено в действие с 14 августа.

Ранее безвизовый режим между Таиландом и Казахстаном действовал с 25 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года.

Затем правительство Таиланда одобрило освобождение от виз для казахстанских туристов еще на шесть месяцев: с 1 марта по 31 августа 2024 года.

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