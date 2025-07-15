Скандал в немецком зоопарке: почему усыпили двух новорожденных львят

В Германии решение Кёльнского зоопарка усыпить двух новорожденных львят вызвало большой скандал. Пользователи соцсетей осудили произошедшее, называя действия сотрудников жестокими, сообщает Zakon.kz.

По информации BILD, в середине июля львица Джина родила двоих детенышей – самку и самца. Однако она уже воспитывала троих полуторагодовалых львят, за которыми продолжала ухаживать, игнорируя новых малышей. Это поведение в зоопарке объяснили тем, что в природе львицы обычно сосредотачиваются на потомстве с наибольшими шансами на выживание. Чтобы стимулировать материнский инстинкт к новому помету, сотрудники зоопарка временно изолировали Джину от старших детенышей, но план не сработал.

"Джина постоянно стремилась вернуться к старшим львятам. Ее поведение было абсолютно рациональным с точки зрения биологии", – заявили зоологи.

Отмечается, что через неделю без материнского молока и заботы оба детеныша оказались слишком ослабленными. Тогда специалисты приняли решение об усыплении. При этом возможность выкармливания львят вручную отвергли, поскольку это могло привести к проблемам их социализации среди сородичей в будущем.

Как только информация просочилась в соцсети, ситуация вызвала широкий общественный резонанс. Многие задавались вопросом, почему животному вообще разрешили рожать, если условия для полноценного ухода за потомством были не обеспечены.

Также жители Германии призвали пересмотреть практики разведения диких животных в неволе. Организация PETA потребовала прекратить содержание львов в зоопарках, назвав такие случаи не исключением, а частью повседневной реальности.

По мнению биолога Ивонны Вюрц, львов в зоопарках часто разводят "как на конвейере" ради привлечения посетителей.

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