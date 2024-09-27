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В Астане начала работу фотовыставка ко Дню работника атомной отрасли

В Астане начала работу фотовыставка ко Дню работника атомной отрасли, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 16:57 Фото: gov.kz
27 сентября 2024 года на Атырауском мосту в Астане начала работу фото-выставка, приуроченная ко Дню работника атомной отрасли Казахстана. Организатором выставки выступило Министерство энергетики (МЭ), сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы ведомства, фото-выставка представила вниманию общественности уникальные кадры, рассказывающие о повседневной работе специалистов ключевых предприятий атомной отрасли страны.

В экспозиции были представлены фотографии работников РГП "Национальный ядерный центр", РГП "Института ядерной физики", ТОО "МАЭК" и АО "НАК "Казатомпром", а также атомные установки и уникальные исторические моменты отрасли. В настоящее время в сфере атомной отрасли Казахстана трудятся более 17 тысяч человек, и выставка отдает должное их труду и вкладу в развитие отрасли.

"День работника атомной отрасли для людей работающих в этой отрасли, это главный профессиональный праздник. Данная выставка – это возможность продемонстрировать результаты нашей работы и отдать дань уважения тем, кто каждый день трудится во благо нашей страны. Мы гордимся, что можем внести свой вклад в развитие атомной отрасли и уверены, что с каждым годом наша отрасль будет становиться все сильнее".Директор Департамента атомной энергетики и промышленности МЭ РК Гумар Сергазин

Фото-выставка призвана отдать дань уважения работникам атомной отрасли.

  • Выставка открыта для всех желающих и продлится до 29 сентября.

В заключении сказано:

"Министерство энергетики Республики Казахстан выражает благодарность всем работникам за их вклад в становление и развитие атомной отрасли страны, и призывает граждан посетить выставку, чтобы поближе познакомиться с трудом работников этой отрасли".

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