В ВКО отметили заслуги лучших работников атомной отрасли

Ежегодно 28 сентября 2024 года в Казахстане свой профессиональный праздник отмечают работники атомной отрасли.

Большая гордость, что один из признанных в мире производителей урановой, бериллиевой, танталовой и ниобиевой продукции для нужд атомной энергетики, электронной, металлургической промышленности и других областей деятельности находится в Восточном Казахстане. Речь идет об Ульбинском металлургическом заводе (УМЗ).

Безусловно, за его успехами стоит огромный труд каждого работника. Накануне профессионального праздника отметили заслуги лучших сотрудников предприятия.

Благодарственные письма виновникам торжества от имени руководства региона вручил заместитель акима ВКО Ербол Нургалиев.

Фото: пресс-центр ВКО

"У предприятия богатая 70-летняя история. За это время несколько поколений людей вложили много сил в развитие нашего региона. Вклад УМЗ неоценим. Сегодня Казахстан стоит на пороге принятия важного решения – строительства АЭС", – отметил Ербол Нургалиев.

Фото: пресс-центр ВКО

По словам замакима, труд сотрудников предприятия, прежде всего, направлен на укрепление позиций страны в мировой атомной промышленности.

Фото: пресс-центр ВКО

Среди награжденных – представители рабочих профессий. Руслан Айтпаев трудится аппаратчиком на урановом производстве шестой год. Его работа требует огромной ответственности и профессионализма.

"Профессию выбрал осознанно. От нашей работы зависит качество урановой таблетки. Сегодня в числе награжденных. Очень приятно. В преддверии профессионального праздника желаю коллегам и их семьям крепкого здоровья и благополучия", – сказал Руслан Айтпаев.

Фото: пресс-центр ВКО

Отметим, что председатель правления АО "УМЗ" Сергей Бежецкий удостоен нагрудного знака "Заслуженный работник атомной отрасли Республики Казахстан" первой степени Ядерного общества Казахстана.