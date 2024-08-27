Выбор, который определит будущее: в Астане собрались лидеры атомной индустрии

В Астане проходит Международная выставка KazAtomExpo, посвященная ядерным технологиям и атомной отрасли. В рамках мероприятия участникам представлены достижения Казахстана в сфере атомной энергетики и науки, а также возможности страны в данной отрасли, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев отметил, что выставка "КазАтомЭкспо" позволит лучше понять важность развития атомной энергетики и необходимость АЭС как базового источника энергии.

"Такую возможность нам предоставили наши зарубежные коллеги – мировые поставщики ядерных технологий. (...) Сегодня мы стоим перед выбором, который может повлиять на будущее не только атомной отрасли, но и на устойчивое развитие всей энергетической системы Казахстана. Этот выбор определит, как мы будем реагировать на вызовы современности, как сможем обеспечить энергобезопасность и решить вопрос стабильной базовой генерации. Важно, чтобы каждый шаг, который мы предпримем, был основан на научных данных, международном опыте и принципах устойчивого развития", – сказал министр.

Саткалиев подчеркнул, что совместными усилиями мы сможем найти оптимальные решения, которые обеспечат надежное и безопасное энергоснабжение, способствующее процветанию нашего общества.

Фото: пресс-служба АО "Самрук-Казына"

Управляющий директор по стратегии и управлению активами АО "Самрук-Казына" Ернат Бердигулов дополнил, что данное мероприятие обретает особую важность в преддверии референдума о строительстве АЭС в Казахстане.

"Казахстан уже присутствует в различных звеньях ядерно-топливного цикла. Строительство АЭС, при положительном решении референдума, будет следующим шагом к вертикальной интеграции и укреплению позиций Казахстана в области ядерной энергетики на мировой арене. Развитие атомной энергетики, включенной в зеленую таксономию, помимо возможности осуществления энергоперехода, может предоставить также комплексный подход в обеспечении экономического роста страны", – сказал Ернат Бердигулов.

Фото: пресс-служба АО "Самрук-Казына"

Он отметил, что АЭС – это основа энергетической безопасности и безуглеродного будущего.

"В условиях глобальной волатильности цен на углеводороды и растущей потребности в энергоресурсах атомная энергетика предлагает нам стабильный и чистый источник энергии, а также прогнозируемую стоимость на период более 60 лет. Развитие ядерных технологий окажет мультипликативный эффект на экономику. Новый импульс получит развитие местной промышленности за счет трансфера технологий, обретения новых навыков и улучшения стандартов качества", – озвучил Ернат Бердигулов.

Также он заявил, что будут созданы высококвалифицированные рабочие места как в самой атомной сфере, так и в смежных отраслях промышленности, строительства и сервисных услуг.

Председатель Казахстанской электроэнергетической ассоциации Талгат Темирканов рассказал, какие преимущества принесет АЭС для региона, помимо электроэнергии. По его мнению, исторически сложилось, что города растут вокруг такого рода объектов.

"В данных условиях мы понимаем, что атомная станция закроет растущий дефицит электроэнергии в южной зоне, а также в регион придут новые кадры, продвинутые технологии и будет востребовано строительство соответствующей инфраструктуры. Эти высококвалифицированные кадры должны где-то проживать, а их семьи где-то обучаться, проводить досуг и т. д. Мы уверены, что в таких условиях город, где будет построена станция, станет центром притяжения, и что в данном регионе будет сформирован кластер учебных заведений, которые станут готовить кадры для обслуживания этого высокотехнологичного объекта", – рассказал Темирканов.

По его словам, в последние два года в Казахстане наблюдается острый дефицит электроэнергии в пиковые часы, поэтому приходится покупать ее извне и импортировать. Как показывает практика, импортированная электроэнергия как минимум в два раза дороже той, которая генерируется в стране.

"Вместо того, чтобы покупать и импортировать электроэнергию, мы должны обеспечить собственную энергобезопасность. Собственной электроэнергии на покрытие пиковых мощностей нам не хватает, к сожалению. Более того, мы понимаем, что действующие мощности достаточно изношены. Средний износ составляет порядка 60-70% по стране. Более 50% действующих тепловых станций были построены в 50-60 годах. Из-за этого появляется достаточно резонный вопрос – что мы будем строить дальше и какую генерацию будем внедрять в наши энергосистемы. Энергетика не развивается за год-два, необходимо лет 10. Мы видим, что в действующих реалиях нам необходима атомная станция, и экспертное сообщество об этом открыто говорит", – поделился Темирканов.

Он дополнил, что многие страны объявили "энергопереход", и это говорит о том, что страны выбирают экологически дружелюбную и безопасную энергию, от которой образуется минимальное количество отходов.

"Например, угольные станции генерируют большой объем техногенно-минеральных отходов и т. д. А у атомной генерации приезжает раз в год КАМАЗ, загружает отходы – и все. Выбросов нет, сбросов практически нет и твердых отходов также не образовывается. Для нас это самый оптимальный вариант развития генерации", – резюмировал эксперт.

Фото: пресс-служба АО "Самрук-Казына"

Директор CNOS по Европе Ин Шиджун подробней рассказал, какие отходы производятся при строительстве и функционировании АЭС. С его слов, остаются точно такие же отходы, как и на строительной площадке любого гражданского объекта – металлические, бетонные, цемент, дерево.

"Касательно отходов АЭС во время эксплуатации, то их обрабатывают разными способами. Предварительно на специальных объектах на станции упаковывают и вывозят на определенные места. Там они подлежат дальнейшей переработке и захоронению. По правилам, их все учитывают – записывают в специальные журналы и регистрируют в электронные системы. Таким образом мы контролируем, чтобы данного рода материалы не попадали в окружающую среду и не вредили населению", – рассказал Ин Шиджун.

Он также уточнил, что по международной конвенции радиоактивные отходы должны утилизировать в той стране, где построена АЭС. Но также можно привозить в ту страну, где было произведено топливо для станции.

Фото: пресс-служба АО "Самрук-Казына"

Инженер по развитию бизнеса Assystem г-н Эдгар Зибергер дополнил, что юридические и финансовые механизмы ответственности операторов АЭС за хранение и утилизацию отработавшего ядерного топлива зависят от страны, где располагается станция.



Вице-президент компании Assystem Гийом Пюраве заявил, что самый главный совет Казахстану – развивать соответствующие компетенции в ядерной области.

"Строительство любой атомной электростанции занимает от 10 лет, но после запуска в эксплуатацию, будь то на 30, 40 или 50 лет, также необходимы высококвалифицированные профессионалы. Поэтому крайне важно развивать профессиональные и компетентные знания. Строительство АЭС требует привлечения около 20 тыс. сотрудников, и это подчеркивает необходимость развития соответствующих навыков и компетенций", – заключил он.

Ранее министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев рассказал, кто будет гарантировать, что коррупция не помешает реализации проекта по строительству АЭС.

