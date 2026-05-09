Ерлан Карин возложил цветы к памятнику Бауыржана Момышулы

В мероприятии также приняли участие ряд членов Совета по молодежной политике при президенте.

В ходе церемонии возложения цветов к памятнику Государственный советник отметил, что подвиги героев-казахстанцев навсегда увековечены в памяти народа.

Так, в соответствии с поручением главы государства, данным на заседании Курултая в Атырауской области, в 2024 году степеням ордена "Айбын" были присвоены имена Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы, Рахимжана Кошкарбаева.

Также 24 декабря 2025 года, в день 115-летия со дня рождения Бауржана Момышұлы, президент Токаев подписал Указ о присвоении ему звания Халық Қаһарманы.

Образ Бауыржана Момышұлы является примером для молодого поколения казахстанцев. Его жизненный путь – это эталон истинного созидательного патриотизма, чести и служения Родине.