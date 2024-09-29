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Труд славит человека: День труда широко отметили в Абайской области

Абайская область , фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2024 18:18 Фото: акимат Абайской области
Успешное предпринимательство, карьерный рост, уважение коллектива, заслуженный отдых и стабильная заработная плата – все это результат упорного труда на благо страны и народа.

Для того, чтобы отметить людей, любящих и умеющих трудиться, в Казахстане отмечается День труда. Не обошел этот особый праздник и Абайскую область, где сегодня организована выставка предпринимателей и, конечно, обязательная ярмарка вакансий.

Абайская область , фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2024 18:18

Фото: акимат Абайской области

Предприниматель из Бескарагай Шугыла Карипова, многодетная мать, получила государственный грант на развитие собственного дела.

Абайская область , фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2024 18:18

Фото: акимат Абайской области

"Сейчас я занимаюсь производством молочных товаров, в том числе, курта и масла. Все это я продаю, есть доход. Очень благодарна государству за то, что находит для граждан такие возможности. Поздравляю всех с Днем труда!" – сказала Шугыла Карипова.
Абайская область , фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2024 18:18

Фото: акимат Абайской области

Присутствовали на ярмарке вакансий и представители Национальной гвардии. По их словам, в воинской части есть вакантные места, которые можно занять.

Абайская область, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2024 18:18

Фото: акимат Абайской области

Директор Центра трудовой мобильности Еркебулан Турсын подчеркнул, что в ярмарке участвуют представители сразу нескольких районов Абайской области.

"Сегодняшнее мероприятие – ярмарка вакансий – приурочено ко Дню труда. Всего на ней присутствуют 29 предприятий и организаций, которые готовы предоставить гражданам рабочие места. Всего предложено порядка 300 различных вакансий. Кроме того, следует отметить, что на ярмарке присутствуют предприниматели, которые получили государственные гранты в 2023-2024 годах. Они организовали специальную выставку своих товаров, в ней участвуют предприниматели Бескарагайского, Аягозского, Жарминского, Абайского, Бородулихинского районов", — отметил Еркебулан Турсын.

В ярмарке приняли участие в том числе такие крупные предприятия, как АО "Каражыра", ТОО "Daewoo Bus Kazakhstan", ТОО "СемАЗ", ТОО "Qazaq Astyq Group", ТОО "Семипалатинский цементный завод", ТОО "Восточный Бройлер", ТОО "Семей құрылыс материалдары".

Рыскайша Олжаева, жительница села Новопокровка Бородулихинского района, также получила государственный грант и развивает собственное дело. Свою продукцию предпринимательница также представила на ярмарке.

"Сегодня, в День труда, мы представляем свою продукцию. Работы в сельском хозяйстве всегда много – рано встаем, поздно ложимся. Я думаю, что проводить такие мероприятия нужно часто. Я получила государственный грант, на эти средства я купила домашний скот и теперь у меня есть производство. Всех жителей области Абай, всех казахстанцев поздравляю с Днем труда!" – заключила предпринимательница.

Помимо ярмарки вакансий и выставки товаропроизводителей, в Абайской области проведено несколько ярких мероприятий, также посвященных Дню труда. К примеру, артисты города Семей необычно поздравили водителей и кондукторов – прямо в общественном транспорте исполнили несколько композиций, подняв настроение в том числе и пассажирам.

Кроме того, блогеры провели небольшой челлендж, поздравив с Днем труда и простых семейчан (безусловно – профессионалов, каждый в своем деле) – они подарили им кофе и шоколадки, как оценку их работы, подчас очень сложной и требующей сосредоточенности и внимания.

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