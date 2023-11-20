Новые праздники, пособия и АСП и регионы для переезда – главное за день

Билеты на поезда подешевели в шести регионах Казахстана, в стране увеличили квоту приема кандасов и рост минимальной заработной платы за 30 лет. Обо всем этом в дайджесте событий от Zakon.kz.

Рост минимальной заработной платы за 30 лет

Впервые в Казахстане минимальная заработная плата была установлена в 1993 году, в том же, что и принятие национальной валюты – тенге. В последующем размер МЗП определялся (и определяется), как правило, ежегодно и служит для рынка ориентиром при установлении трудовых отношений.

В 1993 году МЗП определяется в размере 13 тенге, а по истечении 30 лет (в 2023 году) уже становится 70 тысяч тенге, то есть она выросла в 5384 раз.

Подешевевшие билеты на поезда

В октябре 2023 года цены на железнодорожные билеты в шести регионах Казахстана упали в цене по сравнению с октябрем 2022-го. Путешествия на поезде стали доступнее всего для жителей Жетысуской области (-10,4%). Также в список регионов, где подешевели билеты, вошли:



Восточно-Казахстанская область (-6,7%);

Атырауская область (-5,7%);

Шымкент (-5,1%);

Алматинская область (-2,4%);

Кызылординская область (-1%).

В целом по стране цены на услуги железнодорожного пассажирского транспорта выросли на 7,9% за год.

Умер Аман Тулеев

Экс-губернатор Кемеровской области РФ Аман Тулеев скончался в возрасте 79 лет.

Он руководил Кемеровской областью России с 1997 по 2018 год.

Ударом по карьере губернатора стал пожар в торговом центре "Зимняя вишня" 25 марта 2018 года, в результате которого погибли 64 человека, большинство из них – дети. После пожара Тулеев отказался приезжать на место трагедии. 1 апреля он подал прошение об отставке.

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Политик считался одним из главных "долгожителей" среди российских губернаторов.



Тулеев родился 13 мая 1944 года в Туркменистане. Отец – казах. По материнской линии имеет татарские и башкирские корни. Свое имя получил в честь казахского коммуниста-революционера Амангельды Иманова. После 1964 года из соображений благозвучия Тулеев стал использовать имя и отчество "Аман Гумирович".

Квота приема кандасов

Министр труда и социальной защиты приказом от 15 ноября 2023 года внес изменения в региональную квоту приема кандасов и переселенцев на 2023 год.

Установлена региональная квота приема кандасов на 2023 год в количестве 2 337 человек. В прежней версии приказа квота была установлена в 1 925 человек.

Региональную квоту приема переселенцев на 2023 год немного снизили. Она установлена в количестве 6 592 человек. Ранее она была утверждена в количестве 6 727 человек.

Новые профессиональные праздники

Министерство труда приказом от 17 ноября 2023 года внесло соответствующие изменения в Перечень профессиональных праздников.

В перечень профессиональных праздников добавили:

День работников гражданской авиации Республики Казахстан –1 февраля.

День буровика – третья суббота ноября.

Помимо вновь добавленных в перечень входят еще 53 профессиональных праздника. Полный список смотрите здесь.

Пособия и АСП

Размеры социальных выплат, которые получают различные категории казахстанцев, назвали 20 ноября 2023 года в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК.

По состоянию на 1 ноября 2023 года численность получателей ГСП по инвалидности составляет порядка 537 тыс. человек, по случаю потери кормильца – порядка 176,1 тыс. человек.

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В Минтруда уточнили, что с 1 июля 2023 года размеры ГСП по инвалидности от общего заболевания составляют для:

1 группы – 89 248 тенге;

2 группы – 71 398 тенге;

3 группы – 48 681 тенге.

Повышение соцвыплат

С 1 января 2024 года в Казахстане повысятся размеры социальных выплат по случаю утраты трудоспособности и потери кормильца.

В частности, документом предусматривается повышение с 1 января 2024 года на 7% назначенных социальных выплат по случаю утраты трудоспособности и потери кормильца из Государственного фонда социального страхования.

Повышением будет охвачено порядка 87 тыс. лиц, утративших трудоспособность, и 59 тыс. семей, потерявших кормильца.

Пересчет зарплаты медикам

При определении должностных окладов (тарифных ставок) медицинских и фармацевтических работников будут применять поправочный коэффициент к установленным размерам должностного оклада:

специалистам высшего уровня квалификации (управленческий персонал блока А, основной персонал блока В1, В2) – в размере 3,42 вместо 2,73 ;

вместо ; специалистам высшего и среднего уровня квалификации (основной персонал блока В3, В4) – в размере 2,34 вместо 2,05.

Предусматривается, что зарплаты казахстанским медикам пересчитают в сторону повышения за уже прошедшие месяцы, считая с 1 сентября 2023 года.

Самые привлекательные регионы для переезда в РК

По итогам переписи населения выяснилось, что в Казахстане выросла внутренняя миграция. По сравнению с 2009 годом ее объем вырос с 2,3 млн человек до 2,6 млн человек.

Чаще всего казахстанцы переезжали в три региона страны:

Алматы (357,9 тыс. прибывших);

Алматинская область (286,1 тыс.);

Астана (283,5 тыс.).

Реже всего казахстанцы переезжают в Кызылординскую (72,9 тыс. человек) и Атыраускую (72,5 тыс. человек) области.

О том, как будут регулировать миграционные процессы в Казахстане, подробнее читайте здесь.

Шесть лет колонии за пропаганду терроризма

41-летнему жителю Актобе вынесли приговор по делу о разжигании религиозной розни и пропаганде терроризма с использованием информационно-коммуникационных сетей.

В суде мужчина полностью признал вину и заключил процессуальное соглашение с прокуратурой. В итоге его приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием срока в учреждении максимальной безопасности.

Арест главы отдела образования в Актау

Его подозревают в получении взятки за беспрепятственное подписание актов выполненных работ, перечисление денежных средств и общее покровительство поставщика услуг по обеспечению питанием детей из малообеспеченных семей.

С санкции суда подозреваемый содержится под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Расследование в отношении скандально известной Лауры Мырзагали

Скандально известную Лауру Мырзагали отстранили от исполнения обязанностей медицинского директора Талгарской центральной районной больницы.

Решение приняли на основе доводов и материалов, представленных на публичных страницах местных интернет-сообществ.

Весной 2022 года Лауру Мырзагали отстранили от должности руководителя Управления общественного здоровья Алматы в связи с жалобами на ее недостойное поведение в общении с сотрудниками. Ее обвинили в том, что она позволяет себе разговаривать с коллегами на повышенных тонах и выборочно относится к сотрудникам. Эти моменты были зафиксированы на видео.

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Граница с Кыргызстаном

В Пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана приняли решение о приостановке пропуска через погранпереход на границе с Казахстаном.

"В связи с обновлением Единой системы учета внешней миграции (ЕСУВМ) сегодня, 20 ноября, с 13:30 до 15:00 в пункте пропуска "Ак-Жол-автодорожный", расположенном на кыргызско-казахстанском участке государственной границы, будет временно приостановлен пропуск лиц, транспортных средств и грузов", – сообщили в Управлении информации и коммуникаций Погранслужбы ГКНБ КР.

Ранее сообщалось о скоплении фур на кыргызско-казахстанской госгранице. Причину заторов объяснили в Погранслужбе ГКНБ КР.

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