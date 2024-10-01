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Эксперт: Отказ Германии от атомной энергетики вызвал экономические и политические проблемы

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2024 19:47 Фото: pexels
Решение Германии о постепенном отказе от атомной энергетики привело к значительным последствиям для экономики и политической стабильности страны, заявил глава AIDA Алдияр Токтаров.

От отметил, что в Германии переход к возобновляемым источникам энергии оказался недостаточным для полного обеспечения промышленного сектора.

"Это вынудило Германию полагаться на природный газ, что привело к росту цен на энергоносители и ударило по конкурентоспособности промышленности", – подчеркнул Токтаров.

По его словам, закрытие атомных электростанций и зависимость от газа усилили геополитические и экономические риски.

"Рост стоимости электроэнергии стал серьезной проблемой для крупных промышленных предприятий, что отразилось на их издержках и позиции на мировых рынках", – отметил эксперт.

Токтаров также указал на политические последствия для партии зеленых, которая продвигала политику отказа от атомной энергетики: "Высокие цены на энергию и снижение экономической стабильности привели к падению популярности партии на выборах".

На фоне этого, продолжил он, многие страны продолжают инвестировать в атомные технологии, что вызывает вопросы относительно выбранного Германией пути.


"Другие государства, такие как США и Турция, рассматривают атомную энергетику как важный компонент для обеспечения стабильного и экологически чистого энергоснабжения", – резюмировал Токтаров.

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