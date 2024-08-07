"Экономика замедляет рост": эксперт объяснил последствия отказа от атомной энергии на примере Германии

Управляющий директор Radiant Energy Group США Марк Нельсон отметил в интервью: немецкие политические лидеры из числа противников атомной энергетики в итоге признали, что не было связанных с безопасностью причин для закрытия станций, сообщает Zakon.kz.

С последними своими АЭС Германия "простилась" в прошлом году, однако, судя по наблюдениям специалистов, ни к чему хорошему это не привело. Почему?

А в экологии ли дело?

Один из любимых тезисов ненавистников атомной энергии – вред экологии, якобы причиняемый при ее использовании. Но если сравнить выбросы при функционировании атомной и других типов станций, результаты окажутся весьма неожиданными.

Так, по словам Марка Нельсона, в процессе строительства угольной электростанции, а также в процессе сжигания угля в период ее эксплуатации проводится постоянное измерение выбросов углекислого газа.

"Было установлено, что выбросы составляют около 1000 граммов углекислого газа на кВт/час выработанной электроэнергии. Что такое 1 кВт/час электроэнергии? Представьте, что ваш фен один час непрерывно подключен к сети и работает", – объяснил Нельсон.

Газовая станция в сравнении, конечно, экологичнее. Тем не менее она, продолжает спикер, все равно будет выбрасывать около 400 г углекислого газа на кВт/час вырабатываемой электроэнергии в атмосферу.

Возобновляемые источники энергии намного чище, но мнение о том, что они не оставляют углеродного следа вовсе, управляющий директор Radiant Energy Group назвал ошибочным.

"Разумеется, это неправда. Просто это происходит медленно и зависит от того, где вы устанавливаете электростанцию и откуда вы поставляли части для ее установки. Если вы покупаете солнечную панель, например, из Китая, где изготавливают подавляющий объем всех солнечных панелей в мире, отправите ее в место, где мало солнечных дней в течение года, и установите ее там, то за 25 или 30 лет эксплуатации эта солнечная панель будет иметь интенсивность выбросов углекислого газа от 20 до 100 г на кВт/час. Ветер в этом плане лучше – интенсивность выбросов для ветряной электростанции составляет от 5 до 25 г на кВт/час в зависимости от того, где установлена ветряная турбина".

Лидером в плане экологичности оказалась… как раз-таки ядерная энергия. Как отметил эксперт, самые чистые действующие АЭС имеют уровень интенсивности выбросов углекислого газа 2-2,5 г на кВт/час в течение всего срока службы. Большинство мировых АЭС выбрасывают в атмосферу около 5 г углекислого газа на выработанный кВт/час.

Он также добавил, что, оценивая влияние, оказываемое различными источниками энергии на изменение климата, недостаточно основываться только на периоде строительства и эксплуатации электрической станции – нужно учитывать полный жизненный цикл.

Так что к спасению голубой планеты бойкот мирному атому приведет вряд ли. Зато, по опыту Германии, повлечет за собой…

Повышение цен

Как только немцы стали выводить из эксплуатации свои ядерные реакторы, они получили, во-первых, рост выбросов углекислого газа, а во-вторых, удар по кошельку.

"В период исторически низких цен на ископаемое топливо цены на электроэнергию в Германии были одними из самых высоких в мире из года в год. Причина заключалась в том, что Германия искала гораздо более дорогие "альтернативные" источники энергии, чтобы попытаться заменить АЭС. В конце концов, когда были закрыты последние АЭС, в Германии наступил энергетический кризис", – подчеркнул Марк Нельсон.

Согласно подсчетам эксперта, если бы страна сохранила свои АЭС, она сэкономила бы десятки миллиардов евро. И речь, естественно, не только об эксплуатирующих станции компаниях, но и о потребителях.

"Они бы дали толчок своей промышленности для дальнейшего развития и локализации производства. Но что же произошло в реальности? Как ни парадоксально, когда последние ядерные реакторы были остановлены в прошлом году, выбросы в Германии немного снизились. Вы можете спросить: если вы убираете и так "чистую" ядерную энергетику, почему выбросы в принципе должны уменьшиться? Это потому, что производство электроэнергии и потребление электроэнергии были выведены из Германии. Отказ от ядерной энергетики в лучшем случае частично, а зачастую и полностью подразумевает отсутствие понимания взаимосвязей между источниками энергии, которые Германия использует для обеспечения своей экспортно-ориентированной промышленной экономики. Данное решение вынудило правительство Германии импортировать электроэнергию из соседних стран по высоким тарифам, что в свою очередь сказывается на юнит-экономике производителей", – говорит спикер.

Довольна ли наконец общественность?

Немцы, по наблюдениям Нельсона, действительно были противниками ядерной энергии в 2011 году. Но ситуация резко изменилась, когда они посмотрели по сторонам.

"Все страны вокруг них используют ядерную энергию, за исключением разве что небольших по площади. Бельгия, Нидерланды, Франция, Швейцария, даже Польша сейчас развивает национальную ядерную энергетическую программу, хотя десятилетия до этого были приверженцами угля. Немецкие политические лидеры, яро выступавшие за закрытие АЭС, признали во всеуслышание на национальном телевидении, что не было ни одной причины для закрытия, связанной с безопасностью ядерных реакторов", – утверждает эксперт.

Каков итог? Вопросы к "зеленой" партии возникли даже у ее избирателей, наблюдающих, как их собственная экономика замедляет рост, в то время как экономика более лояльных к атому "соседей" растет.

Вообще в целом, как считает управляющий директор Radiant Energy Group США Марк Нельсон, идеологическая программа "зеленых" работает на платформе замедления экономического роста – промышленность и любое производство они воспринимают, как чистое зло.