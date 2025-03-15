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Общество

Почему Казахстану нужно свое Агентство по ядерной энергетике – мнение эксперта

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность , фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2025 16:38 Фото: unsplash
На заседании IV Национального курултая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о создании Агентства по ядерной энергетике. Председатель Ассоциации развития атомной индустрии Алдияр Токтаров пояснил, для чего стране такая организация, сообщает Zakon.kz.

По мнению эксперта, это решение назрело уже давно и открывает перед Казахстаном новые перспективы – от строительства трех атомных электростанций до полноценного формирования ядерного кластера.

"Великие дела начинаются с амбициозных решений, и я считаю, что создание такого агентства – единственно верный путь для эффективного и безопасного развития ядерной энергетики. Подобные структуры давно существуют в других странах и успешно выполняют свои задачи. Казахстан – страна с огромным урановым потенциалом, который может и должен быть направлен на усиление наших позиций в атомной энергетике", – отметил Токтаров на своей странице в Facebook.

Он добавил, что создание Агентства по ядерной энергетике откроет стране возможности для полноценного развития ядерной отрасли.

Эксперт отмечает, что технологическое превосходство – это выбор, а не случайность, и подчеркивает – для того, чтобы его достигнуть, нужно делать упор на те сферы, где у Казахстана есть реальный потенциал.

По его мнению, Агентство должно закрывать комплекс задач:

  • выстраивание единой государственной политики и координация участников отрасли, поскольку сейчас вопросы ядерной энергетики решают разные ведомства;
  • обеспечить ядерную безопасность и контроль, поскольку развитие атомной энергетики невозможно без современной системы регулирования, чтобы гарантировать надежность АЭС и минимизировать риски;
  • развитие инфраструктуры и науки. Это нужно Казахстану, чтобы не просто строить АЭС, но и развивать передовые технологии, и Агентство должно взять на себя координацию этих процессов;
  • международное сотрудничество, поскольку Казахстану важно напрямую работать с ведущими ядерными странами и выстраивать свой путь развития в отрасли.
"Конечно, создание Агентства – не просто формальность, а серьезная структурная реформа. Перед нами стоит несколько ключевых задач", – поясняет эксперт.

Среди таковых он перечислил:

  • формирование экспертного состава, поскольку успех проекта зависит от грамотной команды, куда, по его мнению, должны войти не только чиновники, но и профессионалы отрасли – ученые, инженеры, экономисты, финансисты, эксперты по маркетингу. И что очень важно – переговорщики, которые глубоко разбираются в этих темах и могут грамотно отстаивать национальные интересы;
  • финансирование проектов;
  • работа с общественным мнением.
"Уверен, что Агентство по ядерной энергетике – тот орган, который возьмет на себя лидерскую роль в развитии отрасли. Если мы используем положительный опыт Франции, России, Китая, Южной Кореи или Канады и будем учиться на их ошибках, то сможем превратить Казахстан в одного из ключевых игроков на мировом ядерном рынке. Для этого нужно видеть не только краткосрочные задачи, но и долгосрочную стратегию: развитие ядерных технологий, внедрение новых решений в медицине, промышленности, экологии", – добавил Токтаров.

Он считает, что когда Агентство справится с этой миссией, Казахстан не только обеспечит себя чистой энергией, но и станет центром ядерных инноваций в регионе.

Выступая на IV заседании Национального курултая в Бурабае 14 марта 2025 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что для страны стратегически важно создать новую энергетическую отрасль, которая обеспечит прочную базу динамичного экономического развития на десятилетия вперед. Поэтому, по его мнению, необходимо возвести не одну, а три атомные электростанции и в конечном счете сформировать полноценный ядерный кластер.

Андрей Дюсупов
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