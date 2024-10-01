Россиянин с шариками, пробежавший 42 км в Алматы, удивил Казнет

Тимофей Калабухов из Томска специально прилетел в Алматы для участия в марафоне. Мужчина не только смог преодолеть дистанцию в 42 км, но и поразил тем, что весь путь жонглировал шарами, сообщает Zakon.kz.

30 сентября 2024 года он опубликовал видео, в котором рассказал подробности своего артистичного путешествия. По его словам, последние три километра дались особенно тяжело.

"Пробежал марафон с шариками. Очень быстро начал. Естественно, из-за этого пришлось много и долго потерпеть", – гласит подпись к видео.

Комментаторы не смогли пройти мимо и оставили ряд шуточных комментариев, а также слова восхищения.

Интересно, у него устали сильнее ноги или руки? Или он вообще не устает?

Я не смогла его догнать и без мячиков.

Что за киборг, помноженный на вечность.

Рядом пробегал, был в шоке.

Кто ты, воин?

Я видел вас на финише, это было круто. Я сам в костюме Кинг-Конга пробежал полумарафон.

Поздравляю! Это потрясающе, – пишут пользователи.

Напомним, 29 сентября 2024 года в Алматы состоялся праздник для любителей бега: на Almaty Marathon собрались более 15 тыс. атлетов из 50 стран мира. Спортсмены из Кыргызстана добились изумительных успехов, однако одну из них – Айнуску Калил кызы – дисквалифицировали.