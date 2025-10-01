Отец 9 детей из Астаны пробежал 600 км за пять дней

42-летний казахстанский военнослужащий Рауан Абылханов покорил супермарафонскую дистанцию в 600 километров. О том, как командир подразделения территориальной обороны столицы одолел путь, рассказали Zakon.kz в пресс-службе Министерства обороны (МО).

В ведомстве уточнили, что Абылханов является отцом 9 детей и служит в армии более 20 лет.

"В 2022 году его имя вошло в Книгу рекордов Казахстана после сверхмарафонской дистанции в 350 километров по маршруту учебный центр "Али" – поселок Шелек в Алматинской области за 48 часов", – рассказали в МО.

Фото: пресс-служба МО РК

Также известно, что Абылханов занимается легкой атлетикой более 15 лет. Он неоднократный победитель марафонов.

На этот раз военнослужащий стартовал из парка "Коктал" 26 сентября 2025 года и завершил забег 30 сентября возле здания Минобороны. Маршрут, занявший пять дней, пролегал по направлению Астана – Кокшетау – Астана.

Фото: пресс-служба МО РК

Марафонец признался, что рекорд дался нелегко.

"Несмотря на резко ухудшившиеся погодные условия, спортсмен каждый день пробегал по 120 километров". Пресс-служба МО РК

Фото: пресс-служба МО РК

На подготовку у Абылханова ушло два месяца. Ежедневно он пробегал по 40 километров и больше.

Тем временем 28 сентября 2025 года в Алматы состоялось самое крупное ежегодное беговое соревнование в Центральной Азии – Almaty Marathon. В нем приняли участие 16 тысяч бегунов.