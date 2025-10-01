#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
549.06
644.87
6.66
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
549.06
644.87
6.66
События

Отец 9 детей из Астаны пробежал 600 км за пять дней

Рауан Абылханов, забег, Астана, супермарафон, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 09:49 Фото: пресс-служба МО РК
42-летний казахстанский военнослужащий Рауан Абылханов покорил супермарафонскую дистанцию в 600 километров. О том, как командир подразделения территориальной обороны столицы одолел путь, рассказали Zakon.kz в пресс-службе Министерства обороны (МО).

В ведомстве уточнили, что Абылханов является отцом 9 детей и служит в армии более 20 лет.

"В 2022 году его имя вошло в Книгу рекордов Казахстана после сверхмарафонской дистанции в 350 километров по маршруту учебный центр "Али" – поселок Шелек в Алматинской области за 48 часов", – рассказали в МО.

Фото: пресс-служба МО РК

Также известно, что Абылханов занимается легкой атлетикой более 15 лет. Он неоднократный победитель марафонов.

На этот раз военнослужащий стартовал из парка "Коктал" 26 сентября 2025 года и завершил забег 30 сентября возле здания Минобороны. Маршрут, занявший пять дней, пролегал по направлению Астана – Кокшетау – Астана.

Фото: пресс-служба МО РК

Марафонец признался, что рекорд дался нелегко.

"Несмотря на резко ухудшившиеся погодные условия, спортсмен каждый день пробегал по 120 километров".Пресс-служба МО РК

Фото: пресс-служба МО РК

На подготовку у Абылханова ушло два месяца. Ежедневно он пробегал по 40 километров и больше.

Тем временем 28 сентября 2025 года в Алматы состоялось самое крупное ежегодное беговое соревнование в Центральной Азии – Almaty Marathon. В нем приняли участие 16 тысяч бегунов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Четыре часа до матча "Кайрат" – "Реал": город шумит, стадион в ожидании, фанаты на пределе
17:27, 30 сентября 2025
Четыре часа до матча "Кайрат" – "Реал": город шумит, стадион в ожидании, фанаты на пределе
"Просим сохранять спокойствие": Минобороны Казахстана выпустило важное сообщение
17:34, 12 сентября 2025
"Просим сохранять спокойствие": Минобороны Казахстана выпустило важное сообщение
Послание Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
10:31, 08 сентября 2025
Послание Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: